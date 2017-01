Legendarni reprezentativac Bosne i Hercegovine Zvjezdan Misimović danas je zvanično objavio da završava svoju bogatu karijeru u 35. godini.

Zvjezdan Misimović / 24sata.info

Ovu informaciju je za Avaz.ba potvrdio sam Misimović koji se nalazi sa porodicom u Minhenu.



- Dogovorili smo raskid ugovora sa klubom i to je to. Sada sam u Minhenu sa porodicom i vidjet ćemo šta će biti. Ima već nekih razgovora, par opcija, pa ćemo vidjeti šta dalje - kazao je Misimović.



Kao krunu svoje karijere, odnosno ono što će pamtiti do kraja života će mu biti kako je rekao osvajanje titula sa Bayernom i Wolfsburgom, ali i plasman sa reprezentacijom BiH na Svjetsko prvenstvo u Brazilu.



- Sigurno da su to titule koje sam osvojio sa Bayernom i Wolfsburgom na klupskom nivou. Sa reprezentacijom je to svakako odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazil, ali i onaj veličanstven doček kada smo se vratili u Sarajevo nakon pobjede u Litvaniji. To nikada neću zaboraviti - kazao je Misimović.



Inače, popularni Miske je kroz proteklu deceniju bio jedan od najomiljenijih reprezentativaca, a svojom igrom je oduševljavao sve ljubitelje fudbala u BiH, ali i Evropi.



Za reprezentaciju BiH odigrao je ukupno 84 utakmice i postigao je 25 golova. Navijači Wolfsburga će ga sasvim sigurno pamtiti dugo jer je sa drugim našim reprezentativcem Edinom Džekom i brazilskim napadačem Grafiteom činio ubojiti trio koji je Wolfsburgu donio neočekivano titulu u Bundesligi.



(Avaz)