U trećem kolu FA Cupa Manchester United je na svom Old Traffordu rutinski slavio protiv Readinga rezultatom 4:0.

Foto: AFP

United je od početka utakmice krenuo vrlo ofanzivno i već je u sedmoj minuti poveo sa 1:0, a strijelac je bio kapiten Wayne Rooneyl. Bio je to njegov 249. gol za klub u svim takmičenjima čime je izjednačio klupski rekord koji je u vlasništvu Sir Bobby Charltona.



Samo osam minuta kasnije Martial je povisio na 2:0. Ovo je njegov 23. gol za United, a dogovor je da United plati 10 miliona eura Monacu, Maritalovom bivšem klubu, kada on postigne 25. gol za klub sa Old Trafforda.



United je poluvrijeme završio sa 18 udaraca prema golu Readinga što je najviše u prvom poluvremenu nekog meča Crvenih đavola od kako je Jose Mourinho na klupi.



Novi gol za United postigao je Rashford u 75. minuti što je bio njegov prvi gol za klub nakon 18 utakmica čekanja. Prethodni je postigao protiv Leicester Citjy u Premiershipu u septembru.



Konačnih 4:0 postavio je Rashford u 79. minuti, a golu je kumovala katastrofalna greška golmana Al Habsija.



United je upisao osmu uzastopnu pobjedu u svim takmičenjima što je najbolji klupski niz još od septembra 2009. godine.





(Klix.ba)