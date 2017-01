Hrvatska dizajnerica Ana Barbić Katičić, koja je osmislila izgled novog trofeja FIFA-e za najboljeg nogometaša svijeta, rekla je u petak kako je bila vođena jednostavnošću i minimalizmom koji bi trebali odražavati istinske vrijednosti Svjetske nogometne federacije, čiji je ugled narušen u posljednje vrijeme korupcijskim skandalima.

Foto: FIFA

"Kada sam prvi put vidjela završeni trofej bila sam preplavljena emocijama, bila sam puna strasti. On sadrži jednostavnost i minimalizam koji su bili ideja za pehar", rekla je Katičić za internetsku stranicu FIFA-e.



"Ovime smo izrazili ista vjerovanja koja ne bi trebala odstupati od klasičnog dobro poznatog identiteta FIFA-e. Izgled trofeja poštuje iste vrijednosti koje su bile kamen temeljac sporta od prvih dana FIFA-e", dodala je.



Pehar uključuje loptu iz finala prvog Svjetskog prvenstva između Urugvaja i Argentine 1930. ispod koje se nalazi zaglađeno postolje.



Taj trofej težak 6,4 kilograma bit će dodijeljen u ponedjeljak u Švicarskoj na ceremoniji naziva The Best FIFA Football Awards 2016 najboljem nogometašu svijeta u prošloj godini, najboljoj nogometašici i trenerima.



Pehar je po zamisli hrvatske dizajnerica izradila kompanija Adon Production pored Zuricha.



Katičić je ondje je doputovala iz Zagreba, a konačnu verziju joj je predstavio Zvonimir Boban, zamjenik glavnog tajnika FIFA-e.



"Lopta na vrhu trofeja predstavlja povijest nogometa, ali također i povijest FIFA-e", rekao je Boban. "Trofej pokazuje poštivanje nogometne tradicije imajući pritom moderan izgled. To ga čini istinskim postmodernim trofejom".



O najboljima u prošloj godini odlučit će glasovi kapetana i trenera nacionalnih reprezentacija dok će drugih 50 posto glasova doći od navijača i novinara.



U veljači ove godine dužnost predsjednika FIFA-e napustio je Sepp Blatter nakon madata od 17 godina, istrage za korupciju i odluke etičkog povjerenstva te organizacije. Nakon što je izabran novi predsjednik Gianni Infantino, u krovnu svjetsku nogometnu organizaciju ušao je legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban.







(FENA)