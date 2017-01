Dele Alli (20) postao je treći najbrži engleski veznjak koji je zabio 20 golova u Premier ligi, nakon što je dvama pogocima donio Tottenhamu 2:0 pobjedu nad Chelseajem.

Debitirao je za Spurse u kolovozu 2015. nakon dolaska iz Milton Keynes Donsa za pet milijuna funti, a samo dva tjedna kasnije zabio je.



Danas, 18 mjeseci kasnije, ima 20 golova u svega 52 utakmice. Ispred njega u povijesti Premier lige ostao je je Matt Le Tissier, koji je do 20 pogodaka za Southampton došao u utakmici protiv Liverpoola u kolovozu 1993., a Alli se izjednačio s Peterom Beardsleyem, koji je igrao za Newcastle United.

Dok je Rafael van der Vaart rekorder, njemu su za 20 golova za Spurse trebale 44 utakmice. A iza su ostali pravi asovi!



Beckhamu je za 20 golova trebalo čak 90 utakmica u Premier ligi, a Gerrardu i Lampardu po 100!



Paul Scholes 20. je gol zabio u 74. nastupu i bio je na trećem mjestu dok se Alli nije izjednačio s Beardsleyem.



Dakako, trener Maurizio Pochettino nahvalio je Allija:



"Vrlo je agresivan u napadu, nemilosrdan kad ide naprijed. Jako dobro čita igru i majstor je za napasti prostor. Mentalno je vrlo jak i ima visoko samopouzdanje. Da, on je najvažniji igrač koji se pojavio u Engleskoj zadnjih godina."



Chelseaju je to bio prvi poraz u Premier ligi od 24. rujna (0:3 protiv Arsenala, čime je prekinut niz od 13 pobjeda. Dok je Tottenham ove sezone bez poraza kod kuće, sada već deset utakmica (osam pobjeda), što im je najdulji niz od 2000./01., kada je bio 13 utakmica.



Mauricio Pochettino još nije izgubio ligaški londonski derbi, sada već 12 utakmica, a Alli je u četiri ligaške utakmice zabio sedam golova, više nego u prethodnih 26 susreta! Kad god je on zabio, u svih 16 utakmica, Spursi nisu izgubili.





