Engleski premierligaš Everton objavio je da je doveo 19-godišnjeg Ademolu Lookmana, talentovanog napadača Charlton Athletica.

Foto: Twitter

Dodaje se da je Lookman potpisao ugovor na četiri i po godine, s tim da obeštećenje od 8,7 miliona eura može rasti, u zavisnosti od njegovog učinka, do 12,85 miliona eura.



Inače, U19 reprezentativac Engleske ove sezone je za Charlton postigao sedam golova u svim takmičenjima. Inače londonski klub ove sezone igra u League One, trećem rangu takmičenja u engleskom fudbalu.



“Lookman je veliki talenati i sa svojih 19 godina pred njim je lijepa budućnost. Stvarno sam sretan što smo bili u mogućnosti da ga dovedemo u klub. To je dio naše vizije, da mladim igračima dajemo šansu, na taj način naš tim nastavlja da se razvija i napreduje“, kazao je Ronald Koeman, menadžer Evertona za britanske medije.



Everton ove sezone igra veoma dobro i nakon 20 kola zauzima sedmu poziciju na tabeli sa 30 bodova. Lookman je prvo pojačanje “karamela“ u zimskom prelaznom roku, koji je počeo 1. januara ove godine.





(AA)