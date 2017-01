Jaap Stam, menadžer Readinga rekao je da se više raduje šansi da testira menadžerske sposobnosti protiv Manchester Uniteda kojeg vodi Jose Mourinho, nego povratku na Old Trafford na kojem je nekada igrao u dresu “crvenih đavola“.

Jaap Stam

Reading će u subotu gostovati kod Uniteda u trećem kolu FA kupa, što će biti prilika da se Stam prisjeti svojih igračkih dana na “Teatru snova“.



“Sviđa mi se kako Mourinho radi i ono što radi za tim. Razgovarao sam s njim nekoliko puta i on je sjajan menadžer. Divim se svim uspjesima koje je imao i trofejima koje je osvojio. Nadam se da mogu biti tako dobar u jednom trenutku, ali čeka me još dug put. Dobro je igrati protiv menadžera od kojeg možeš puno toga naučiti“, kazao je Stam za britanske medije.



Tokom svog boravka u Manchester Unitedu nekada sjajni holandski fudbaler osvojio je tri naslova šampiona Engleske, te po jedan pehar u Ligi šampiona, Interkontinentalnom kupu i FA kupu.



No, njegov odlazak 2002. godine u Lazio sa sobom je nosio mnogo kontraverzi. Mnogi su mislili da ga je tadašnji menadžer Sir Alex Ferguson prodao, jer se naljutio na Stama zbog detalja koje je iznio u svojoj autobiografiji. Kasnije je Ferguson potvrdio da je prodaja Stama bila velika greška.



“Od toga je muka i Fergieju i meni. Pokušavamo dati pristojan odgovor, ali novinari uvijek pronalaze način da to bude zanimljivije nego što jeste. Moj povratak na Old Trafford neće biti emocionalan u smislu da ću plakati. Drago mi je da ću se vratiti, volim klub, volim navijače, proveo sam sjajan period tamo. Ali, ovdje nije riječ o meni, nego utakmici Readinga i Manchester Uniteda na Old Traffordu. Ljudi ne trebaju pisati o meni, nego o timu i o tome šta možemo napraviti protiv velikog rivala“, naglasio je Stam.



Stam je osim za Manchester United tokom igračke karijere, koju je okončao 2007. godine, igrao za Zwolle, Cambuur, Willem II, PSV Eindhoven, Lazio, Milan i Ajax. U dresu reprezentacije Holandije odigrao je 67 utakmica i postigao tri gola. Reading mu je prvi klub koji samostalno vodi, a preuzeo ga je u junu 2016. godine.





(AA)