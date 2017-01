Argentinski nogometaš Paulo Dybala produžit će ugovor s Juventusom, tvrdi njegov agent Pierpaolo Triulzi.

Fantastični napadač već duže vrijeme pregovara sa “Starom damom” u vezi s produženjem ugovora ali, kako su izvijestili italijanski mediji, dogovor još nije postignut.



To je dovelo do spekulacija da bi ponajbolji igrač “Bianconera” mogao napustiti klub, a Real Madrid i Barcelona su najzainteresiraniji za napadača.



- Nema sumnje, ugovor će biti završen - poručio je igračev agent za “Gazzetta dello Sport”.



Isti izvor navodi da torinski klub namjerava Dybali ponuditi ogromnu platu kako bi ga ‘vezali’ dugoročno.



Prema aktuelnom ugovoru, koji važi do 2020. godine, 23-godišnjak zarađuje dva miliona eura godišnje, ali je rukovodstvo Juventusa odlučilo da mu povisi platu na pet milona eura, plus bonuse, tako da bi konačna svota mogla biti sedam miliona eura godišnje.



S tim iznosom na bankovnom računu, Dybala bi bio u vrhu najplaćenijih igrača u Seriji A. Dybala je u Juventus 2015. godine došao iz Palerma za oko 40 miliona eurapreosi Footall Italia.



