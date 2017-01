Trener Real Madrida Zinedine Zidane je u utorak izjavio kako želi da James Rodriguez ostane u kraljevskom klubu, prenosi Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Uoči prve utakmice Reala protiv Seville u Kupu kralja, Zidane je na konferenciji za medije uglavnom govorio o prijelaznom roku, a novinari su se najviše interesirali za budućnost Rodrigueza čije se ime već odavno povezuje s najvećim evropskim klubovima.



"James je Realov igrač. I to vrlo bitan. Slažem se s njim dobro, kao i s ostalim igračima. Teško je kad ne igrate u finalu Svjetskog prvenstva. Lako se naljutiti, razumijem sve to, ali to je sada prošlost. Razgovarali smo, rekao sam mu da je Realov igrač. On ne želi ostati ovdje, u najboljem klubu na svijetu. Ja želim da ostane, nemam šta više reći o tome", rekao je Zidane.



Na kraju je još dodao kako smatra da bi Cristiano Ronaldo trebao osvojiti titulu najboljeg igraču u izboru FIFA-e.



"Neće me iznenaditi ako ja ne budem najbolji trener godine, ali hoće ako Ronaldo ne dobije nagradu za najboljeg igrača", kazao je Zidane.



Istakao je da mu je najljepši trenutak u trenerskoj karijeri bio osvajanje Lige prvaka prošle godine.



"Najljepše mi je bilo osvajanje Lige prvaka, jer sigurno ih neću osvojiti 20 u ulozi Realovog trenera. A moram priznati da još učim i napredujem kao trener", rekao je francuski stručnjak.



Nakon 16. odigranih kola, Real Madrid je prvi sa 37 bodova, i utakmicom manje, a slijede Barcelona s 34, Sevilla 33, Villarreal 29, koliko ima i Real Sociedad, dok šestoplasirani Atletico Madrid ima 28 bodova.

