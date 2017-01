West Hamu se prvi put dogodilo pod vodstvo Slavena Bilića da nije zabio u dvije utakmice zaredom. Nakon Leicester Cityja, Čekićari nisu zabili ni Manchester Unitedu.

Slaven Bilić

Izgubio je West Ham danas 2:0, iako su od 15. minute igrali s igračem manje nakon isključenja Sofianea Feghoulija.



"Zadovoljan sam kako smo odigrali, borili smo se i dali sve od sve. Rekao sam igračima da ako ovako nastavimo, da ćemo se dići na tabeli vrlo brzo"; rekao je Bilić pa dodao:



"S deset igrača teško je igrati protiv Uniteda, ali imali smo prilike. Morali smo nešto od toga iskoristiti. To bi nas podiglo. Razočaran sam rezultatom, frustriran načinom na koji smo izgubili, ali ponosan sam na igrače."



"Ovo nikad nije crveni karton, obojica su išla na loptu. Phil Jones napravio je prekršaj. Feghoulijeva noga nije bila visoko u zraku. To je prelomilo utakmicu i ubilo nas. Potpuno nepošteno."



"Kod drugog gola je bio veliki ofsajd. Teško je sudijama kada igrači sprintaju, prvi ću to reći, no ovog puta su hodali. Sudija je to morao vidjeti."





(Sport)