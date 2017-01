U 20. kolu Premiershipa Manchester United je u gostima na Olimpijskom stadionu u Londonu savaldao West Ham rezultatom 2:0.

Foto: 24sata.info

United sada ima niz od šest uzastopnih pobjeda u Premiershipu, dok je West Ham upisao drugi uzastopni poraz nakon što je prethodno povezao tri pobjede u ligi.



Iako rezultat ukazuje na poprilično rutinsku pobjedu, stanje na terenu je bilo mnogo drugačije, a veliki utjecaj imale su i diskutabilne odluke glavnog sudije Mikea Deana.



Mirno otvaranje meča prekinuo je odličan pokušaj Lanzinija u 10. minuti, ali De Gea odlično zaustavlja njegov udarac.



Strasti su se uzburkale u 15. minuti kada Dean pokazuje crveni karton Feghouliju i ostavlja Čekićare sa igračem manje u terenu. Domaći tim je burno protestovao zbog Deanove odluke o kojoj će se mnogo pričati na Otoku.



Nakon crvenog kartona za domaći tim, terenom je dominirao United, a nevjerovatan promašaj u 36. minuti imao je Valencia koji nije uspio pogoditi poluprazan gol. Njegov udarac na gol-liniji zaustavio je golman Randolph. Lopta se odbila do Lingaarda koji ju je koljenom vratio prema golu sa svega dva metra udaljenosti, no ona pogađa stativu.



United je bio blizu kazne za takav promašaj u 44. minuti kada Lanzini još jednom sjajno šutira, ali ponovo se istakao De Gea.



Jose Mourinho je na poluvremenu izveo štopera Roja i uveo ofanzivca Matu te bacio sve karte u napad. Ipak, prvu veliku šansu u drugom dijelu imao je West Ham. Antonio je u 60. minuti izašao jedan na jedan protiv De Gee koji fantastično zaustavlja udarac.



Samo tri minute kasnije uslijedila je kazna na drugoj strani. Rezervista Rashford je prošao po lijevoj strani i pronašao Matu koji pogađa za 1:0.



Nakon toga je United bivao sve opasniji, a do gola je mogao Pogba čiji udarac u 74. minuti odlazi nekoliko centimetara pored gola. Konačnih 2:0 postavio je Ibrahimović u 78. minuti, a tom prilikom pomoćni sudija nije primijetio da je Šveđanin bio u ofsajdu.



Ibrahimović je do sada postigao 18 golova za United u ovoj sezoni, a ovo je bio njegov 28. nastup za klub. Najbolji strijelac United u prošloj sezoni bio je Martial koji je postigao 17 golova. Ibrahimović već sada ima gol više, a tek je prošlo pola sezone.





(Klix.ba)