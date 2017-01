U 20. kolu Premiershipa Manchester City je na svom Etihadu rezultatom 2:1 pobijedio Burnley.

Građani su upisali četvrtu pobjedu u posljednjih pet ligaških mečeva, dok je ovo treći poraz u posljednjih pet mečeva za Burnley.



Ekipa koju predvodi Pep Guardiola bila je u velikim problemima nakon što je Fernandinho u 32. minuti dobio direktan crveni karton. Bio je to njegov čak treći crveni karton u posljednjih šest nastupa za City, a ovim je postao prvi igrač Cityja koji je u jednoj sezoni Premiershipa dobio dva crvena kartona nakon što je to učinio Mario Balotelli u sezoni 2011/12.



Prvo poluvrijeme okončano je bez golova, a Guardiola je tokom pauze odlučio izvršiti dvostruku izmjenu pa su sa klupe umjesto Iheanacha i Navasa ušli Aguero i Silva.



Taj potez je očigledno pomogao Građanima koji preko Clichyja u 58. minuti stižu do vodstva da bi samo četiri minute kasnije Aguero pogodio za 2:0. Argentinac sada ima 153 postignuta gola za City i po tome se izjednačio sa Colinom Bellom na trećem mjestu liste najboljih strijelaca u historiji kluba.



Burnley je smanjio na 2:1 u 70. minuti kada pogađa Mee, a do kraja meča rezultat se nije mijenjao.



Nakon jako važne pobjede nad Manchester Cityjem u prošlom kolu, Liverpool je u gostima protiv Sunderlanda upisao samo bod odigravši 2:2.



Redsi su poveli preko Sturridgea u 19. minuti, ali je već u 25. minuti nakon penala koji je skrivio Klavan za 1:1 pogodio Defoe. Sunderland je u 27. minuti mogao do preokreta, ali su Defoe i Borini propustili kolosalnu šansu. Prvo je Defoe pokušao driblati golmana Mignoleta, a onda je odbijenu loptu pored gola poslao Borini i pri tome izborio samo korner.



Novo vodstvo Liverpoolu donio je Mane u 72. minuti, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Mane je u 83. minuti igrao rukom u kaznenom prostoru, a sudija je pokazao na bijelu tačku. Defoe je ponovo bio siguran i postavio je konačnih 2:2. Liverpool je u finišu pravio pritisak i imao odličnu šansu da preko Lallane dođe do pobjede, ali nije došlo do promjene rezultata.



West Bromwich Albion je kod kuće golovima Brunta (49'), McAuleyja (62') i Morrisona (73') nakon preokreta savladao Hull City (3:1). Strijelac za goste bio je Snodgrass u 21. minuti.



Everton je kod kuće savladao Southampton sa 3:0. Valencia (73'), Baines (81' penal) i Lukaku (89') bili su strijelci za domaći tim.







