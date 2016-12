Pobjedom Liverpoola nad Manchester Cityjem (1:0) u 19. kolu Premiershipa spuštene su zavjese u najboljih pet liga Evrope u ovoj kalendarskoj godini.

Foto: 24sata.info

Jurgen Klopp je Pepa Guardiolu u njemačku pustolovinu uveo pobjedom njegove Borussije Dortmund nad Pepovim Bayern Minhenom, Njihov posljednji susret u Njemačkoj također je pripao Kloppu koji je nakon penala izbacio Bayern iz njemačkog Kupa 2015. godine. Bio je to osmi njihov duel i četvrta pobjeda za Kloppa, a četiri puta slavio je i Pep.



Ovo je, dakle, bio njihov deveti duel. I peta Kloppova pobjeda. I na Otoku je Nijemac dočekao Pepa sa osmijehom na licu i novim trijumfom u međusobnim mečevima.



On je sada jedini trener računajući one koji su odigrali barem četiri meča protiv Pepa koji ima više pobjeda nego poraza protiv španskog stručnjaka. Tako kaže Transfermarkt, a Pep je barem četiri puta igrao protiv 35 različitih trenera.



Klopp je ujedno i jedini koji je pet puta savladao Guardiolu.



Iako je utakmica mirisala na spektakl, ne možemo "punih usta" reći da smo i gledali spektakl. Bilo je jako, brzo, oštro, sa mnogo naboja, trke, tehničke kvalitete i presinga, ali navijači nisu previše grickali nokte zbog šansi pred golovima. Bravo i Mignolet nisu imali puno posla.



To pokazuje i statistika koja kaže da su samo tri šuta išla u okvir gola - jedan koji je uputio Liverpool i dva koja je uputio City. Ukupno smo vidjeli tek 14 udarca - pet za Liverpool i devet Cityjevih.



A nije samo predigra, taj sudar fudbalskih filozifija etiketiranih kao "heavy metal" i "tiki-taka", bio razlog da navijači jedva čekaju posljednji meč sezone i da budu sretni što taj meč vode Klopp i Guardiola. Na to je utjecao i raspored na tabeli - Liverpool je utakmicu dočekao na drugom mjestu sa 40 bodova, a City na trećem sa bodom manje.



Nakon samo devet minuta igre Liverpool je poveo. Lallana je centrirao, a Wijnaldum pogodio glavom za 1:0. Rani gol u ovakvom meču tjerao je na samo jednu pomisao - klaonica počinje.



Ipak, nakon gola bilo je mnogo više "šaha", dugih lopti i sitnih prekršaja nego obećavajućih napada. City nije uspio uspostaviti svoju igru, barem ne onu koju Guardiola preferira, ali ni Liverpool nije bio blizu drugog pogotka.



Bitka na sredini terena trajala je sve do kraja prvo poluvremena, a ogromnu šansu u 42. minuti za povećanje vodstva imali su Redsi, ali su Firmino i Lallana nespretno završili napad. Naime, Firmino je vodio kontru Redsa i zakasnio je na vrijeme uposliti Lallanu koji je imao otvoren put prema golu. Sudija je opravdano svirao ofsajd.



Liverpool je dobrom šansom otvorio drugo poluvrijeme, ali Clyne nije uspio smiriti loptu u kaznenom prostoru pa je Stones ispucao loptu.



Najbolja šansa i uzdasi Cityjevih navijača stigli su tek u 56. minuti kada Silva nakon solo akcije sa oko 22 metra šutira, a lopta odlazi nedaleko pored gola. Potom je u 60. minuti šutirao Kolarov, ali lopta pogađa Hendersona i dolazi do Mignoleta koji je lagano hvata.



Naredna opasnost zbila se na drugoj strani kada su Lallana i Firmino imali priliku da realizuju kontranapad, ali je Brazilca zaustavio Kolarov.



Do kraja meča nije bilo velikih prilika i ostalo je 1:0 za Liverpool koji je upisao ogromna tri boda protiv jednog od glavnih konkurenata u borbi za titulu.



Ovo je četvrta uzastopna pobjeda za Liverpool u ligi, dok je City upisao treći poraz u posljednjih šest ligaških mečeva.



Liverpool je ostao drugi sa 43 boda, četiri više od trećeplasiranog Cityja i šest bodova više od četvrtoplasiranog Arsenala koji ima utakmicu manje. Prvi je Chelsea sa 49 bodova.





