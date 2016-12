U okviru 19. kola engleskog Premiershipa posljednjeg dana 2016. godine Chelsea je upisao i 16. pobjedu ove sezone, dok se Manchester United namučio za trijumf protiv Middlesbrougha.

Foto: Getty

Chelsea i Stoke su odigrali fenomenalan meč na Stamford Bridgeu, a konačan rezultat je glasio 4:2 za Plavce. Nakon Fabregasovog kornera Cahill je u 34. minuti pogodio za 1:0, a u prvoj minuti drgog poluvremena Martins Indi je poravnao rezultat.



U 57. minuti Willian je pogodio za novo vodstvo Plavaca, a prvu astistenciju na Stamford Bridgeu poslije maja 2015. godine upisao je Hazard. Gosti su ponovo izjednačili u 64. minuti preko Croucha, a tri boda Chelseaju donio je Willian svojim drugim golom nakon druge asistencije Fabregasa u 65. minuti. Konačnih 4:2 postavio je Costa u 85. minuti.



Manchester United je na Old Traffordu u potpunosti nadigrao Middlesborugh i mnogo se namučio da dođe do pobjede.



United je imao mnoštvo prilika, a najbolje su viđene u prvom poluvremenu. U 14. minuti je Pogba pogodio stativu, u 31. je Mkhtaryanov šut sjajno odbranio Valdez, a u 38. najprije je Martial pogodio stativu, a u nastavku akcije Ibrahimović je postigao pogodak kojeg je sudija Mason poništio iako se činilo da je gol postignut na regularan način.



Valdez je na početkom drugog poluvremena spašavao svoju mrežu u 51. minuti kada je zaustavio Ibrahimovića, a gosti su poveli u 67. minuti kada je Leadbitter pogodio De Geinu mrežu za veliko slavlje gostiju.



Valdez je potom nastavio sa fantastičnim odbranama. Najprije je u 69. minuti zaustavio Ibrahimovića, potom je u 65. i 81. dva puta nadmudrio Martiala a u 75. ni Rashford nije mogao pogoditi njegovu mrežu.



Crveni đavoli su ipak došli do tri boda u samom finišu utakmice. Najprije je u 85. minuti Martial izjednačio, a potom je minutu kasnije Pogba glavom nakon Matinog ubačaja postavio konačnih 2:0.



Burnley je savladao Sunderland sa 4:1 (Gray 31., 51., 53., Barnes 67. penal - Defoe 71.), dok su gostujuće pobjede ostvarili Bournemouth u gostima kod Swanseaja sa 3:0 (Afobe 25., Fraser 45+1., King 88.) i WBA kod Southamptona sa 2:1 (Phillips 43., Robson-Kanu 50. - Long 41.).



Aktuelni prvak Leicester je Slimanijevim golom iz 20. minute savladao West Ham.







(Klix.ba)