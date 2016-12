Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dodjeli Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine za 2016. godinu kapitenu bh. reprezentacije u nogometu Edinu Džeki za promociju BiH u svijetu, nakon čega se oglasio i Dijamant.

Edin Džeko / 24sata.info

"Prijatno me iznenadila informacija da me Vijeće ministara BiH nagradilo i to Državnom nagradom za sport, za promociju BiH u svijetu.



Želim iskoristiti ovu priliku i zahvaliti se na tome, jer od prvog dana svoje karijere cilj mi je bio da, kroz svoje igre i ponašanje promovišem i državu, jer sam ponosan što sam rođen u Bosni i Hercegovini.



Ponosan sam što uz moje ime, bilo gdje da krenem i bilo gdje da dođem, stoji zastava naše zemlje i tako je oduvijek i bit će zauvijek.



Svaka nagrada, a posebno ona koja dolazi iz moje domovine je meni posebno vrijedna i bitna.



Da, sportisti jesu najbolji ambasadori BiH u svijetu i zato im treba podrška države, vlasti i navijača, jer svi mi sa ponosom nosimo grb na srcu.



Bilo je uspona i padova, bit će ih još, ali najbitnije od svega je da znamo odakle dolazimo i da sa sobom nosimo dobrotu i poniznost i vjeru u ono što radimo, a ljudi će prije ili kasnije, prepoznati iskrenost u tome!



Hvala vam još jednom i svima želim mnogo sreće, ljubavi, smijeha, manje problema, više pobjeda i puno zdravlja u 2017.



Svi zajedno smo to i zaslužili!!!



Voli vas vaš Edin!", stoji u saopštenju sjajnog bh. napadača.



Vrijedi istaći da će Džeko novac predviđen za državnu nagradu za sport, podijeliti u humanitarne svrhe.





(SCsport)