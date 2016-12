Edin Džeko je fantastično odigrao polusezonu u Seriji A, te se trenutno nazali u Dubajiu na zasluženom odmoru. Pohvale o njemu stižu svakodnevno, a posljednji koji je o njemu u sperlativima govorio bio je legendarni Paolo Rossi.

Edin Džeko / 24sata.info

Slavni italijanski fudbaler proglašen je za najboljeg igrača Mundijala 1982. godine u Španiji, kada je Italija došla do treće titule prvaka Svijeta, a Rossi ponio i titulu najboljeg strijelca.



Upitan da prokometariše prvi dio sezone u Seriji A, Rossi je posebno oduševljen dvojicom igrača-



“Belotti i Džeko. Oni su me iznenadili ove sezone. Posebno se to odnosi na Edina, koji me pozitivno oduševio. Prošle sezone je igrao očajno, ali je uspio da se vrati na vrhunski nivo. Dokazao je da je vrhunski napadač”, rekao je Rossi.



Rossi će ostati upamćen po skandalu sa klađenjem, kada je trebao završiti u zatvoru umjesto na Mundijalu 1982. godine. Tvrdio je da je nevin. Kasnije je jedan od učesnika skandala potvrdio, da je Rossi nevin te da je lažno optužen. Otišao je na Mundijal i ušao u historiju.



U karijeri je igrao za Como, Vicenzu, Perugiu, Juventus, Milan, a karijeru je završio u Veroni 1987. godine. Za reprezentacije je postigao 20 golova u 48 nastupa.





(SCsport)