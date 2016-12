Ryan Giggs, nekadašnji fudbaler Manchester Uniteda i reprezentativac Velsa, jedan je od kandidata za preuzimanje Swansea Cityja.

Prema navodima britanskih medija, legenda Old Trafforda je među glavnim kandidatima za nasljednika Boba Bradleyja, koji je smijenjen u utorak, nakon što je na poziciji menadžera Swanseaja proveo svega 85 dana.



Osim Giggsa među onima koji bi mogli sjesti na "vruću klupu" premierligaša iz Velsa su Chris Coleman, Nigel Pearson i Gary Rowett.



Giggsovo jedino menadžersko iskustvo po okončanju blistave igračke karijere su četiri utakmice u kojima je vodio Manchester United u završnici sezone 2013/114, kada je smijenjen David Moyes. Prethodno je bio asistent u stručnom štabu Moyesu, a zatim i njegovom nasljedniku Holanđaninu Louisu van Gaalu. Ovog ljeta po dolasku Josea Mourinha za menadžera Manchester Uniteda, Giggs je odlučio da napusti klub u kojem je proveo cijelu karijeru.



Rene Meulensteen, nekada trener u prvom timu Manchester Uniteda, za BBC je kazao da Giggs nije bez iskustva, iako nikada nije bio stalni menadžer.



"Ne slažem se da Giggs nema iskustva u vođenju tima. On je ispekao zanat tokom vremena kada je bio asistent u Manchester Unitedu. Negdje mora početi sa menadžerskim poslom. I kada je u oktobru povezivan sa Swanseajem pomislio sam da će to biti odličan klub za početak njegove trenerske karijere", naglasio je Meulensteen.



Američki trener Bradley imao je očajne rezultate od dolaska na klupu Swanseaja. Od 33 moguća boda osvojio je svega osam, primivši pri tome čak 29 golova u 11 utakmica, pa je klub pao na pretposljednju poziciju. Zbog toga ga je rukovodstvo Swanseaja u utorak uvečer odlučilo smijeniti.





