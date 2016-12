Reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić u posljednje vrijeme često se nalazi na meti kritika zbog svojih partija u dresu Juventusa.

Miralem Kovačević / 24sata.info

Posljednji koji se oglasio je bivši napadač Rome, Roberto Pruzzo, izjavivši da je iznenađen što je Stara dama uopšte kupila Pjanića smatrajući da on nije dovoljno kvalitetan.



- Juventus je uvijek tražio kvalitetne igrače i zbog toga sam bio iznenađen kada su doveli Pjanića. Ne smatram da je on dovoljno kvalitetan i čak mislim da bi dolazak Rincona bio dobar potez, jer on može bolje da se uklopi u tim - istakao je Pruzzo.

(Avaz)