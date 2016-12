Radja Nainggolan (28), prvotimac Rome izjavio je da je Robertu Martinezu, selektoru reprezentacije Belgije rekao da je “stvarno razočaran“, što ga nedavno nije pozvao u državni tim, javlja Anadolu Agency (AA).

Radja Nainggolan / 24sata.info

Nainggolan je za belgijske medije istakao da je takva Martinezova odluka zaista potresla, posebno zbog toga što smatra da na njegovoj poziciji zadnjeg veznog Belgija nema bolje rješenje.



“Rekao sam Martinezu da sam stvarno razočaran i da po mom mišljenju nije imao igrača koji je u boljoj formi od mene. U svakom slučaju on mi je odgovorio da Radju kakvog je vidio protiv Milana uvijek želi da gleda i da će me sljedeći put pozvati ako nastavim da pružam takve predstave. On donosi odluke i moram ih poštovati, ali za mene to bio jako težak trenutak. Bio sam prvi izbor na EURO 2016, a onda me odjednom nije bilo nikako“, kazao je Nainggolan.



Za utakmicu protiv Estonije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, Martinez je pozvao talentovanog 19-godišnje Youri Tielemans.



“Volio bih da vidim kako igra u Seriji 'A'. Ne kažem da nije dobar igrač, ali on nikada nije bio testiran izvan Belgije“, zaključio je očigledno i dalje razočarani klupski saigrač Edina Džeke.



Zanimljivo, Nainggolan je svoju profesionalnu karijeru gradio u Italiji, gdje je igrao za Piacenzu i Caglari, a sada nastupa za Romu. U dresu reprezentacije Belgije odigrao je 24 utakmice i postigao šest golova.



(AA)