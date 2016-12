Fudbalski klub New Saints, aktuelni šampion Velsa izjednačio je rekord Ajaxa star 44 godine, upisavši na Boxing Day 26. uzastopnu pobjedu u takmičarskim utakmicama, javlja Anadolu Agency (AA).

“Sveci“ su sinoć u 20. kolu savladali sa 4:0 Cefn Druids i došli do čak 21 boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Bala Town, te su tako stigli nadomak šeste uzastopne titule šampiona Velsa.



New Saints već 30. decembra ima priliku da ponovo protiv Cefn Druidsa, ali ovoga puta u gostima, dođe do 27. pobjede i na taj način zasjeni rekord Ajaxove genracije iz 1972. godine, koju su predvodili Johan Cruyff i Johann Neeskens.



Nacionalni rekord u Premier ligi od 16. uzastopnih pobjeda New Saintes je oborio još početkom novembra, kada je savladao Airbus sa 4:0. Sada je stigao do broja 20, i vjerovatno će taj niz nastaviti, a tako i poboljšati prvenstveni rekord.



Ajax je u sezoni 1971/72. pobijedio u 26 utakmica za redom u svim takmičenjima, 19 ih je upisao u domaćem prvenstvu, četiri u Kupu šampiona i tri u Kupu Holandije.



(AA)