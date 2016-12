Italijanski stručnjak Antonio Conte je trenutno dominantan u Premier ligi, iako je njegov dolazak u Chelsea propraćen s mnogo manje buke nego što je to bio slučaj sa Pepom Guardiolom i Joseom Mourinhom.

Foto: AP

Prilikom dolaska u London dočekan je na nož, a poslije tri poraza u kratkom periodu, naročito onog od Arsenala (0:3), engleski novinari čak su pisali i da će ga Roman Abramovič smijeniti.



Međutim, Conte je tada odlučio da bude vjeran sebi, prestrojio je ekipu u 3-4-3 formaciju i ispostavilo se da je Chelsea zaigrao "pravi italijanski fudbal" – tvrdo pozadi, a u napadu sasvim dovoljno za 12. pobjede u nizu



Italijan je nakon novog trijumfa prepoznao pravi trenutak da izađe iz klišea i dodatno "kupi" novinare koji redovno prate Chelsea.



Prošlog četvrtka, poslije redovne konferencije za medije pred meč sa Bournemouthom, Conte je pozvao novinare da ne idu odmah u redakcije, već da mu se pridruže na pivu u lokalnom pabu, preko puta Chelseajevog trening centra.



Javnost je za ovaj slučaj saznala tek pet dana kasnije, kada je novinar John Southall uživo u programu Radija BBC-5 ispričao za ovu anegdotu.



- Proveli smo veoma prijatnih sat vremena s njim u četvrtak, grupa novinara bila je pozvana na predbožićno piće s menadžerom poslije njegove redovne konferencije za medije, tako da smo se svi okupili u pabu na uglu, blizu trening centra, 'The Plough'. Častio je turu piva i moram da kažem da je bio veoma pričljiv, otvoren i ličan, kao i da nam je postalo jasno šta je zapravo uradio u svom klubu, kako je preokrenuo situaciju i zbog čega igrači tačno znaju kako stoje stvari s njim - rekao je Southall u program i dodao:



- Znaju tačno šta se od njih očekuje, djeluje kao da je njegovo rukovođenje ljudima dobro i to mu daje šansu da se na pravi način nosi sa situacijom u klubu, pred novinarima i svojim igračima. Ako se sjetimo, prošle godine u ovo vrijeme bili su tri boda iznad zone ispadanja, voda je ključala u klubu, on je to sve preokrenuo.





(Avaz)