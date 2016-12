Ekipa West Hama koju predvodi hrvatski stručnjak Slaven Bilić u ponedjeljak je u gostima kod Swanseaja slavila rezultatom 4:1 što im je najuvjerljivija pobjeda u posljednjih osam mjeseci.

Slaven Bilić

Bilić je nakon utakmice istakao da je njegova ekipa odigrala odlično i da je pokazala kvalitet.



"Zadovoljan sam svojim igračima. Od prve minute do kraja smo izgledali vrlo kompaktno i branili se kao tim. Bili smo opasni i stvarali šanse, ovo je možda i naša najbolja predstava ove sezone. Potpuno smo zasluženo pobijedili. Lakše je igrati kada povedete s 2:0, ali imali smo šanse i prije prvog gola", rekao je Bilić novinarima.



Dodao je da je najbitnije što su njegovi igrači od samog početka meča vjerovali da mogu napraviti dobar rezultat.



"Ključno je bilo to što nismo prestali vjerovati i u teškim trenucima, nego smo nastavili naporno raditi. Posljednje dvije pobjede su nam pomogle da lakše dišemo i to je bilo ključno. Pozitivno razmišljamo, ali u Premier ligi nemate vremena za odmor. Čestitam svojim igračima", kazao je Bilić.



West Ham se, nakon 18. kola, popeo na 11. poziciju s 22 boda, koliko ima i desetoplasirani Watford.



Nakon nekompletiranog 18. kola, Chelsea je prvi sa 46 bodova, a slijede Manchester City s 39, Liverpool 37, uz utakmicu manje, Arsenal 37, Tottenham 33, uz utakmicu manje i šestoplasirani Manchester United s 33 boda.





(AA)