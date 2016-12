Dario Dumić, stoper holandskog NEC Nijemenga najstandardniji je bh. fudbaler od početka sezone u svim ligama Evrope. Odigrao je svih 17 utakmica u šampionatu Holandije i proveo svaku minutu na terenu. Postigao je četiri gola i upisao dvije asistencije.

Foto: Anadolija

Golovima i asistencijama donio je više od pola bodova NEC-u, odnosno 10 od 19. Postigao je najviše golova u ligi od ostalih defanzivnih igrača. Uz sve to, najbolji je strijelac NEC-a, tj. dijeli prvo mjesto s napadačem Kevnim Mayiem. Pet puta ove sezone bio je u najboljem timu kola prvenstva Holandije, a šest puta je proglašavan igračem utakmice. Jednom se je okrunio i titulom najboljeg igrača kola. Prema ocjenama deseti je najbolji igrač holandskog prvenstva.



”Imamo kratku pauzu, ali iskoristio sam je da dođem nekoliko dana u Sarajevo. Ovdje se zaista lijepo osjećam. Došao sam sa bratom Lukom i vrijeme smo provodili sa porodicom i prijateljima”, istakao je za Anadolu Agency (AA) Dumić koji iz rodnog grada putuje u Dansku:



”Sada idemo u Dansku. Tamo me očekuje ispit na fakultetu poslije Nove godine. Studiram pravo. Dosta slobodnog vremena koristim kako bih pripremao ispite”.



Poslije proslave nove godine vratit će se u Holandiju, te sa saigračima iz NEC-a otputovati u Španiju na pripreme za nastavak sezone.



”Idemo na pripreme u Marbelju. Tamo ćemo ostati sedam dana, nakon čega nas očekuje drugi dio prvenstva. Prvu utakmicu igramo 15. januara. Nadam se još boljim partijama u drugoj polusezoni”, kazao je Dumić, dodavši:



”Zaista mi se dopada Holandija. Ranije sam govorio da mi odgovara njihov stil fudbala. Uz to, ljudi su izuzetno gostoprimljivi i prijatni. Osjećam se lijepo. NEC Nijmegen je star klub. Osnovan je prije 116 godina tako da u Nijmegenu svi stanovnici navijaju za nas. Nije kao u nekim drugim gradovima da navijaju za Ajax, PSV, Feyenoord...".



O odličnim igrama u prvom dijelu sezone, rekao je:



”Lijepo je vidjeti da ste u timu kola, igrač kola, jedan od najboljih fudbalera. Međutim, najbitnije je da tim osvaja bodove. Zbog toga mi je jako drago što su moji golovi i asistencije donijeli bodove klubu. U dobroj sam formi. Svaki dan radim na tome da budem još bolji. Smatram da ima još prostora za napredak”.



Posljednjih mjeseci sve više se spominjao Dumićev odlazak iz NEC-a, ali i Holandije u još jači evropski klub i ligu.



”Interesovanja drugih klubova ima. U NEC-u me ne žele prodati ni po kojoj cijeni u januaru. No, na ljeto velika je mogućnost da promijenim klub”, pojasnio je Dumić ne želivši previše ”otkrivati karte”.



Radi dobrih igara u Holandiji našao se na proširenom spisku Mehmeda Baždarevića, selektora fudbalske reprezentacije BiH. Ipak, još nije dobio priliku za debi kojeg željno iščekuje.



”Što se reprezentacije BiH tiče, tu je selektor i on odlučuje. Kada procijeni da mogu pomoći reprezentaciji, uputit će poziv da igram. Strpljivo čekam taj trenutak. Godinama sam čekao, još kao dječak, da barem budem kontaktiran od strane Saveza. To se desilo, a sada strpljivo čekam i naredni korak”, poručio je Dumić.



(AA)