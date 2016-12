Vincenzo Montella, trener fudbalera Milana, bio je presretan trijumfom njegovog tima protiv Juventusa u Superkupu Italije, koji se igrao u Dohi. Po povratku u Milan kazao je da ova pobjeda može predstavljati početak nove ere za klub koji vodi s klupe.

Vincenzo Montella / 24sata.info

Susret igran u Kataru okončan je rezultatom 1:1, pa se otišlo u produžetke u kojima nije bilo promjene. Stoga su se izvodili penali, a uspješniji su bili "rossoneri", koji su tako došli do prvog trofeja nakon dugih pet godina.



"Ovo je veliki trenutak, a momci su jako ponosni na ovu pobjedu. To je dobar početak. Recimo samo da bih volio da ovo bude početak nove ere Milana i to da je otvorena na najbolji mogući način. Juventus je strašno jak protivnik, a u posljednjih nekoliko godina dominiraju Serijom A. Zadovoljni smo i zbog toga što smo uspjeli pobijediti sjajan tim. Mislim da su naši navijači tu da pokažu svoju sreću. Uvijek postoje velika očekivanja kada god obučete dres Milana", rekao je Montella po dolasku na aerodrom Malpensa.



Fudbalere, stručni štab i delegaciju Milana na aerodromu je u subotu u 5:30 sati ujutru dočekao veliki broj navijača, što dovoljno pokazuje koliko su željno čekali osvajanje bilo kojeg trofeja.



Sa 18 titula u takmičenjima pod okriljem UEFA-e i FIFA-e Milan je četvrti najuspješniji klub u svijetu, kada je riječ o međunarodnim peharima. Od spomenutih naslova na međunarodnoj sceni, izdvaja se sedam naslova šampiona Evrope i četiri svijeta. U Italiji sa 18 naslova šampiona drugi je iza neprikosnovenog Juventusa koji ima 32 titule. Osvajao je Milan i Kup Italije u pet navrata, a sa sinoćnjim peharom u Superkupu Italije ima ih sedam.





(AA)