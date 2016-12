U 18. kolu Serije A Roma je na svom Olimpicu rezultatom 3:1 pobijedila Chievo.

Edin Džeko / 24sata.info

Roma je upisala četvrtu pobjedu u posljednjih šest ligaških utakmica, dok je Chievo prekinuo niz od tri utakmice bez poraza u Seriji A pri čemu je dva puta slavio.



Prvu šansu na utakmici imao je Edin Džeko u četvrtoj minuti kada je iz poprilično teške situacije pokušao savladati Sorrentina, ali njegov udarac odlazi pored gola.



Ta šansa bila je pokazatelj da će Roma u ovom meču voditi glavnu riječ što je i bilo za očekivati, a nova prilika, znatno bolja, stigla je u 13. minuti kada golman gostiju odlično zaustavlja pokušaj El Shaarawyja.



Gosti su do prve velike šanse stigli u 22. minuti kada je prijetio De Guzman čiji udarac odlazi nekoliko centimetara pored gola Rome. Šest minute kasnije Roma pogađa stativu, a pogodio ju je Peres koji je šutirao iz slobodnog udarca.



Romi su se promašaji osvetili u 37. minuti kada je De Guzman glavom pogodio za 1:0 i veliko slavlje gostiju u Rimu.



Iako su primili gol pred odlazak na odmor, igrači Rome nisu klonuli duhom i vratili su se do kraja poluvremena. Pogodio je El Shaarawy iz slobodnog udarca u sudijskoj nadoknadi.



Nakon samo sedam minuta igre u drugom dijelu Roma je preokrenula, a strijelac je bio Edin Džeko koji je sa pet metara lagano pospremio loptu u mrežu.



Taj gol je Romi dao dodatna krila i u nastavku se skoro sve odvijalo ispred gostujućeg gola. Džeko je u 75. minuti pogodio stativu. Sjajne šanse Džeko je imao u 83. i 90. minuti kada je izlazio jedan na jedan, ali je Sorrentino oba puta odbranio.



Džeko je teren napustio u prvoj minuti sudijske nadoknade, a zamijenio ga je Perotti koji je po ulasku u igru iznudio i uspješno realizirao penal za konačnih 3:1.





Ovo je Džekin 13. gol u 18. nastupu u Seriji A ove sezone. Trenutno je na drugom mjestu liste najboljih strijelaca zajedno sa Belottijem iz Torina koji je također postigao 13 golova. Prvi je Icardi iz Intera sa 14 golova. Računajući sva takmičenja Džeko je ove sezone u 25 utakmica postigao 17 golova i upisao devet asistencija.



