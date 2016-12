Ivica Osim, proslavljeni nekadašnji fudbaler, zatim vrhunski trener, trenutno član Odbora za posredovanje N/FS BiH, nakon niza priznanja koja je dobio tokom života, na današnjoj sjednici Izborne skupštine bh. Saveza dobio je još jedno. Izabran je za počasnog predsjednika N/FS BiH.

Ivica Osim

Nakon Skupštine, zajedno sa novoizabranim rukovodstvom bh. kuće fudbala, obratio je javnost, a tom prilikom je istakao da u BiH ljudi misle da se mora pobjeđivati, što je po njemu opasna bolest.



“Mogu samo da se zahvalim na priznanjima, ali isto tako da kažem, da to dođe nekako normalno, jer idem silaznom putanjom. Počeo sam igrati, pa dugo bio igrač, pa onda trener, sada polako silazim i dogurao sam dokle jesam. Ne znam, moram to i Begiću reći, tačno ni koje su mi kompetencije, jer šta ja tu konkretno mogu napraviti, mogu samo poželjeti. Volio bih da i mediji učestvuju u ovom poslu, jer novinari su veoma važan faktor. Otvoreno vam kažem. Ne smije se zaboraviti da je Fudbalski savez BiH jedina državna organizacija koja funkcioniše normalno. Ima jednog predsjednika i normalno radi, multikulturalan je bez ikakvih problema. U zadnje vrijeme se tu i tamo nešto pojavi, jer su pare uvijek problem. Svi vole pričati o novcu, a to je najlošiji put. Volio bih da mediji to malo pozitivnije gledaju i da ljudima objasne šta je igra“, kazao je Osim i nastavio:



“U fudbalu je sve moguće, a mi, ne znam zbog čega, smo toliko prepotentni i smatramo sa moramo pobjeđivati, a to je opasna bolest. Ne mora se ništa, barem ne u fudbalu to bi svi trebali znati. Fudbal jeste, ovo što kažu, najljepša sporedna stvar. Ali, sporedan nije nikako, jer je to veliko pitanje šta je sporedno. Kod nas nije sporedan nikako, ali ne treba ga koristiti krivo.“



Osim se osvrnuo i na Premijer ligu BiH, koja je pred početak ove sezone pretrpjela promjenu sistema takmičenja, te ja sa 16 smanjena na 12 klubova.



“Ima tu dobrih igrača, neki napredak se vidi, prvenstvo je mirnije što je najvažnije. Nema ispada kao što je bilo, sada je puno lakše igrati. Sigurno je da zaostajemo puno što se tiče infrastrukture za Evropom i svijetom. Međutim, to je skupo i ne ide tako brzo. Problem je što su na drugoj strani ljudi očekivali da će odjednom da počnu da niču igrači. Ovi ljudi koji sjede u Izvršnom odboru, ne znam šta više mogu napraviti“, završio je Osim.



Na današnjoj Izbornoj skupštini N/FS BiH u Izvršni odbor su imenovani: Irfan Durić, Mile Kovačević, Milorad Sofrenić, Ranko Vučković, Zlatko Spasojević, Dragan Kulina, Mato Jozić, Nurdin Peštalić, Muhamed Begagić, Muhidin Raščić, Midhet Sarajčić, Ivan Beus, Dragan Soldo, Elvedin Begić i Ivan Perić. Za zamjenske članove IO izabrani su Milan Bjelajac i Seadin Badić.



Potom je za predsjednika izabran Begić, a za potpredsjednike Sofrenić i Beus, koji su se ujedno jedini i kandidovali za spomenute funkcije.





(AA)