Jedna od “najluđih” utrka u historiji Formule 1 održana je danas u Njemačkoj, na stazi Hockenheim. Max Verstappen je na kraju došao do svoje sedme pobjede u karijeri, a na drugom mjestu je završio Sebastian Vettel koji je krenuo s posljednje pozicije. Pobjedničko postolje upotpunio je Daniil Kvyat.

Foto: 24sata.info

Lewis Hamilton je ostao bez bodova nakon dva izlijetanja, promašenog ulaska u boks i kaotične promjene guma u Mercedesu.



Utrka nam je pružila dva virtualna i četiri fizička sigurnosna automobila, a promjenjivi vremenski uvjeti pružili su pregršt uzbuđenja – kako na stazi tako i van nje.



Max Verstappen je imao loš start i izgubio je dvije pozicije, a u jednom trenutku u utrci kad je prešao na gume za suho se izvrtio i ekipi je panično poručio da nije pravo vrijeme za takve gume.



Sebastian Vettel je utrku krenuo sa začelja nakon katastrofalnih kvalifikacija jučer, a u početnom stadiju utrke je obavio nekoliko lakših pretjecanja. Ipak, njegov Ferrari nije funkcionirao kako je htio i bio je vrlo pažljiv prilikom bilo kakve akcije na stazi.



Dva Mercedesa danas su imala katastrofalnu utrku. Na domaćoj stazi su izgledali jako dobro i Hamilton je bio uvjerljiv u prvom stintu. Međutim, nakon što su se uvjeti krenuli mijenjati najprije se izvrtio u zadnjem zavoju, udario u zid i pukom srećom se uspio dogegati do boksa. Pritom je prošao s krive strane čunja i zbog toga dobio pet sekundi kazne. Hamilton je kasnije pokušavao sve, ali mu nije puno toga išlo za rukom.



Novu grešku napravio je u prvom zavoju kad se okrenuo za 360 stepeni i prošao par centimetara daleko od barijera. Završio je bez bodova, iza dva Haasa, a ispred jedino dva Williamsa.



Valtteri Bottas se solidno držao, iako malo rezervirano sve do trenutka kad nije postalo krucijalno da prođe ispred Lancea Strolla u borbi za 3. mjesto. Bottas je pretjerao na istom mjestu gdje je pretjerao i Hamilton, ali je Finac udario u zid i tu je bio kraj njegove utrke.



Lance Stroll na kraju je ostao bez pobjedničkog postolja kad ga je Vettel prošao dva kruga prije kraja, ali Racing Point može biti presretan zbog vožnje Kanađanina, ali i zbog izvrsne strategije.



Charles Leclerc bio je jedan od žrtava kiše u posljednjem zavoju. Pokušavajući iskoristiti dobru strategiju Ferrarija i Hamiltonov odlazak u boks – previše se zaletio i proklizao van staze pri čemu je razbio svoj Ferrari. Treba spomenuti i njegovo nesigurno puštanje iz boksa zbog čega će ekipa dobiti novčanu kaznu.



Sjajnu utrku imala su oba Toro Rossa. Kvyat je došao do pobjedničkog postolja dan nakon rođenja kćeri, a Alex Albon se u posljednjem stadiju utrke također borio pri vrhu, da bi završio na 6. mjestu, iza Carlosa Sainza.



Bodove su osvojili Raikkonen, Giovinazzi, te Grosjean i Magnussen koji su se još jednom sudarili na stazi.



Daniel Ricciardo je imao utrku za zaborav. U prvih par kruga nije ga se moglo vidjeti na stazi, te je Hulkenberg izgledao puno uvjerljivije. Australac je odustao zbog eksplozije motora, a Nijemac zbog izlijetanja u trenutku kad se nalazio na 4. mjestu.



Sergio Perez je odustao odmah na početku i utrku je gledao na monitoru. Lando Norris je odustao zbog gubitka snage motora, a Pierre Gasly zbog puknuća gume.



Za dvije sedmice vozi se VN Mađarske, posljednja utrka prije početka ljetne pauze.





(SCsport)