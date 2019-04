Aston Martin je premijerno predstavio i novi DBS Superleggera Volante. Riječ je o najbržem kabrioletu britanskog proizvođača u njegovoj istoriji.

Foto: Aston Martin - 24sata.info

Aston Martin DBS Superleggera Volante posjeduje 5,2-litarski twin-turbo V12 agregat. On razvija 715 konjskih snaga (533 kW) i 900 Nm obrtnog momenta. Povezan je sa osmostepenim automatskim mjenjačem. Zahvaljujući tome, DBS Superleggera Volante iz mjesta do 100 km/h ubrzava za 3,6 sekundi. Takođe, on postiže maksimalnu brzinu od 340 km/h.

Dizajn je uglavnom isti kao kod kupe modela. Međutim, predstavnici britanskog proizvođača automobila navode da kabriolet ima veće usisnike za vazduh zahvaljujući čemu je unapređena aerodinamika. Tu je i Aeroblade II sistem koji stvara dodatnu silu prijanjanja (downforce).

Naravno, najveća zanimljivost kod Volante modela je njegov sklopivi meki krov koji se sastoji od čak osam slojeva. On se može “spustiti” za samo 14 sekundi i dostupan je u osam boja.

Kada već pominjemo opcije, da kažemo i da je Volante prvi kabriolet kompanije Aston Martin koji se prodaje sa okvirom za vetrobransko staklo izrađenim od ugljenikovih vlakana.

Enterijer sa konfiguracijom sjedišta 2+2 je takođe gotovo isti kao kod kupe modela. U njemu se ističe sportski volan, "klavir" crni detalji i koža/alkantara. Tu su i prednja sjedišta sa grijačima i ekran infotejnement sistema dijagonale 8 inča sa GPS navigacijom.

DBS Sperleggera Volante se prodaje sa početnom cijenom od 295.599 evra. Prvi modeli će biti dostavljeni početkom septembra.

(NN)