Lewis Hamilton je pobjednik hiljadite utrke Formule 1!

Foto: 24sata.info

Britanac je u dominantnom stilu koji je podsjetio na partije od prošlih par sezona porazio sve konkurente, a već je nakon starta postalo jasno da će mu jedina prijetnja u ovoj utrci biti timski kolega Valtteri Bottas.



Bottas je imao loš start i nije se mogao obraniti od Hamiltona koji je samo projurio u prvi zavoj, a iza njih su dva Ferrarija također zamijenila mjesta. Vettel je zapeo iza sporog Bottasa i odabrao vanjsku stranu prvog zavoja, dok je Leclerc otišao s unutrašnje i zaradio treću poziciju.



Max Verstappen je ostao na svojoj poziciji, a imao je i puno sreće jer se izvrtio u formacijskom krugu, ali se uspio vratiti na svoje mjesto prije nego je prošao čitav grid jer bi u tom slučaju morao krenuti s posljednje pozicije.



Dramu na startu vidjeli smo u sredini poretka gdje je Daniil Kyvat zapeo u sendviču dva McLarena. Najprije je svojom stražnjom lijevom gumom prešao preko gume na McLarenu Carlosa Sainza, da bi ga to onda lansiralo u sličan incident s Landom Norrisom. Kasnije je za taj incident dobio kaznu prolaska kroz boks, a nedugo nakon toga je i odustao.



Prvi od redovnih zaustavljanja u boksu bio je Antonio Giovinazzi. Već u 8. krugu je otišao s mediuma na soft, što ga je kasnije koštalo jer su ga na stazi u direktnoj borbi za poziciju prošli danas izvrsni Alexandar Albon i blijedi Lance Stroll.



U prvih 10 krugova gledali smo dva Ferrarija kako se prate unutar sekunde, s Leclercom ispred Vettela. Vettel je izgledao kao brži vozač i Ferrari je nakon par krugova tražio da Leclerc propusti svog kolegu, obzirom da je izgledalo da iza njega samo troši svoje medium gume. Međutim, jednom kad je prošao – Vettel nije uspio napraviti značajniju prednost i par puta je blokirao kotače na kočenju što je sugeriralo da je uskoro vrijeme za promjenu guma. Leclerc se pobunio na team-radio, a sve to je prekinuo Max Verstappen koji je otišao po nove gume i prisilio Ferrari na reakciju.



Obzirom da je bio blizu iza dva Ferrarija, oni su odmah povukli Vettela u boks i jedva su sačuvali svoju poziciju na izlasku. Vidjeli smo sjajnu bitku Ferrarija i Red Bulla u kojoj je u jednom trenutku Verstappen čak prošao naprijed, ali je Vettel u idućem zavoju vratio poziciju.



Leclerc je nastavio i u boks ušao 5 krugova kasnije što mu je pružilo priliku da u završnom stadiju utrke ima svježije gume. Ipak, u njegovom bolidu nije bilo dovoljno tempa da sustigne Verstappena prije cilja.



Nico Hulkenberg je izgledao solidno prije nego se u 17. krugu samo povukao u boks zbog mehaničkog problema, ali Renault može biti zadovoljan rezultatom Daniela Ricciarda koji je završio iza Pierrea Gaslyja na 7. poziciji.



Na odlaske u boks su reagirali i Mercedesi. U 21. krugu je najprije otišao Bottas, a krug kasnije i Hamilton. Njihova prednost u odnosu na druge bolide bila je realno u opasnosti samo u slučaju sigurnosnog automobila, ali su se osigurali i od tog scenarija. Ipak, takva strategija je Bottasa približila Hamiltonu zbog čega je Lewis na team-radio provjerio zašto je njegov kolega dobio stratešku prednost, ali su mu pojasnili da će zbog toga on imati prednost na kraju. To se pokazalo točnim jer je pred kraj utrke ponovo počeo povećavati prednost i završiti ispred bez ikakvih problema.



Dobru utrku imao je i Kimi Raikkonen koji je pretekao nekoliko vozača u direktnim dvobojima na stazi, te je završio na 9. poziciji, iza Sergija Pereza.



Najbrži krug je držao Sebastian Vettel sve do 2 kruga prije kraja kad je Pierre Gasly otišao u boks na set najmekših guma i ostvario vrijeme 1:34.742.



U ukupnom poretku trenutno je prvi Hamilton sa 68 bodova, Bottas je drugi sa 62, treći Verstappen sa 39, slijedi Vettel sa 37…





(SCsport)