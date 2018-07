Lewis Hamilton (Mercedes) pobjednik je 11. utrke sezone Svjetskog prvenstva Formule 1 za Veliku nagradu Njemačke u Hockenheimu.

Arhiv / 24sata.info

Britancu to je bila 66. pobjeda u karijeri, a do nje stigao sa 14. startne pozicije.



Drugo i treće mjesto osvojili su Finci Valtteri Bottas (Mercedes) i Kimi Räikkönen (Ferrari).



Utrku je obilježilo izlijetanje sa staze domaćeg vozača Sebastiana Vettela (Ferrari) u 52. krugu nakon što je vodio u većem dijelu.



Vettel je zbog kiše izgubio kontru nad bolidom u udario u zaštitini zid. To je iskoristio njegov najveći rival u borbi za titulu i zabilježio pobjedu.



Vettel, koji je bio veoma blizu prve pobjede na tom trkalištu u karijeri, zbog velike greške izgubio je vodeću poziciju u ukupnom poretku. Hamilton je preuzeo prvo mjesto sa 188 bodova dok je Nijemac ostao na 171.



Sezona Formule 1 nastvalja se naredne sedmice utrkom za Veliku nagradu Mađarska u Budimpešti.

(FENA)