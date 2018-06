Automobilistička utrka Old school Street race Mostar, na kojoj će sudjelovati preko stotinu najbržih automobila iz regije, održat će se ovog vikenda u Mostaru na pomoćnoj pisti mostarskog aerodroma u Kosoru.

Foto: FENA

Riječ je o utrci ubrzanja na 402 metra koja se smatra za jednu od najatraktivnijih utrka u kalendaru prvenstva, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare.



Utrka Old school Street race Mostar, koja se održava u subotu, 16. juna, boduje se za nacionalna prvenstva BiH, Hrvatske i Srbije, dok će se dan kasnije održava i regionalno prvenstvo.



Organizatori utrke, predstavnici Auto-moto kluba Extreme, kazali su kako očekuju više od stotinu natjecateljskih automobila iz svih država regije te nekoliko hiljada posjetitelja.



- To je jedna od rijetkih utrka gdje možete vidjeti fiću od 500 konja te druge male automobile od 500 - 600 konja koji se trkaju s nisanima, GTR-ovima nekih prerada koje nikada nisu viđene, BMW od 1000 konja i mnogo drugih zanimljivih automobila - kazao je Goran Krešić iz Organizacijskog odbora utrke.



Najavljena je i nagradna igra za gledatelje te dosta popratnog sadržaja.



- Jedan od naših ciljeve je skloniti ove ljude s ceste i dovesti ih u neko okruženje gdje mogu pokazati svoja mehanička i vozačka umijeća - kazali su organizatori.



Prijave za vozače planirane su u subotu u vremenskom periodu od 8 do 10 sati, a gledateljima se preporučuje dolazak u 12 sati, kada počinju kvalifikacije i kada će moći vidjeti sva vozila.



Cijena ulaznice je 5 maraka.



(FENA)