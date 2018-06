Prije nekoliko dana objavljen je preliminarni kalendar takmičenja Formule E za sezonu 2018/19. Na listi se nalazi 13 trka, s tim da još uvijek nije uvršten domaćin za takmičenje zakazano 26. januara iduće godine, kao i da Monaco i Zurich još nisu definitivno potvrđeni kao domaćini.

Foto: 24sata.info

No, najvažnija informacija, barem što se bh. javnosti tiče, jeste da Sarajevo i dalje može biti uvršteno u raspored za narednu sezonu.



Objavljeni kalendar nije konačan, što potvrđuje i sama činjenica da još jedan domaćin nije određen, kao i da dva upisana grada nisu dobila definitivni pristanak od sjedišta Formule E u Londonu. O tome, kao i o konačnom kalendaru, rukovodstvo Formule E odlučivat će na sjednici krajem ovog mjeseca.



Grad Sarajevo trenutno ima status predkandidata, nakon što je Gradsko vijeće podržalo inicijativu da trka Formule E bude upriličena u glavnom gradu BiH.



No, da bi Sarajevo i zvanično dobilo kandidaturu, potrebno je da Grad potpiše ugovor o izradi studije izvodljivosti i izdvajanju 100.000 eura za istu. Ubrzo nakon što ugovor bude potpisan, tehnički tim Formule E i FIA-e doputovao bi iz Londona kako bi utvrdio uslove za održavanje trke na cestama bh. prijestonice.



Bitno je navesti i da je u kalendaru ostavljen upravo najveći prostor (između trke u Zurichu 9. juna i u New Yorku 13. jula) za predviđeni termin takmičenja u Sarajevu od 28. do 30. juna, koji je usmeno dogovoren sa rukovodstvom Formule E u Hammersmithu.





(AA)