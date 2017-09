Velika Nagrada Kine u Šangaju ostaje u kalendaru svjetskog prvenstva formule 1 još najmanje tri godine, objavili su čelnici "oktanskog cirkusa".

"Postigli smo dogovor na zadovoljstvo obiju strana. Sretni smo što ćemo formulu 1 gledati u Kini još najmanje do 2020. godine", kazao je F1 boss Chase Carey.



VN Kine je prvi put ušla u kalendar svjetskog prvenstva 2004. godine, a prvi pobjednik na stazi Shanghai International Circuit bio je Brazilac Rubens Barrichello u Ferrariju.



Očekuje se kako će utrka u Šangaju dobiti i novi termin. Ove godine je održana 9. aprila, ali od iduće godine trebala bi se održati sedam dana kasnije.



"Od svog prvog predstavljanja u Šangaju 2004. formula 1 u Kini raste iz godine u godine. Sada je postala najvažniji godišnji događaj u Šangaju", kazao je Jiang Lan, predsjednik Shanghai Juss Sports Development Group Co. Ltd, vlasnika staze.

