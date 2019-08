Prepuna Riva u Splitu bila je u srijedu navečer poprište zatvaranja BH Telecom Sportskih igara mladih.

Foto: Sportske igre mladih

Više od hiljadu učesnika međunarodne završnice Igara iz BiH, Hrvatske i Srbije zajedno su s mnogobrojnim sportistima, partnerima Igara i građanima Splita uživali u svečanoj ceremoniji zatvaranja, saopćeno je danas iz Press službe Spotrskih igara mladih.

Sportski duh među okupljenima probudio je Enis Bešlagić, bh. glumac i Poli ambasador, kao ''sudac'' u napetim dvobojima u povlačenju konopca između ekipa iz BIH, Hrvatske i Srbije. Pozdrave svim okupljenima na Rivi uputili su, putem video poruka i ambasadori Igara, Edin Džeko, Miralem Pjanić, Luka Modrić i Nemanja Matić, a Predrag Mijatović, istinska sportska legenda družio se s djecom na Rivi.

- Kao jedan od prvih ambasadora Sportskih igra mladih, koji je već duže od jednog desetljeća uz Igre, veoma sam ponosan na sve što Zdravko Marić i njegov tim rade za sve mlade učesnike. Ove godine smo oborili i jedan rekord: 202.000 djece je učestvovalo na ovogodišnjim Sportskim igrama mladih, što je zaista nevjerojatan podatak. Čestitam Zdravku i njegovom timu na svemu što su napravili, a svim klincima koji se takmiče želim prvenstveno zdravlje, a zatim i da zadrže sportski duh i da se kroz sport i sva ova takmičenja formiraju kao ličnosti i kao ljudi - istakao je Mijatović.

Posebni pozdrav okupljenima pripremio je i najnoviji ambasador Igara, Johannes Hahn, Komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju.

Mališani u Splitu su pokazali na terenima fer plej kako to Sportske igre mladih i promovišu u saradnji sa Košarkaškim savezom BiH i uz finansijsku podršku USAID-a.

Edukaciju djece i mladih o važnosti bavljenja sportom, te sprječavanju nasilja i diskriminacije Igre provode i kroz veliki projekt'' Youth Sports Fair Chance''. Projekt ima za cilj identifikovati i razviti najbolje prakse vezane za sport koje doprinose širenju poruka poštovanja, borbe protiv diskriminacije i rasizma te prevencije svih oblika nasilja u sportu. Projekt uključuje učenike iz 70 osnovnih škola iz svih partnerskih zemalja, a sufinanciran je od strane Erasmus + Sport programa Europske unije.

Sportske igre mladih u regiji su u protekle 23. godine okupile su 1.700.000 djece i mladih i najveća su amaterska sportska manifestacija u Evropi, a osnivač Igara, Zdravko Marić nije krio ponos na rekordne brojke ove godine.

- U ovoj godini u regiji je sudjelovalo 202.000 djece i mladih. Ponosni smo na sve sudionike iz regije koji su pravi primjer fair pleja i druženja kroz sport - kazao je Zdravko Marić.

Veliko međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih u 10 sportskih disciplina (Coca- Cola Cup u nogometu, mali nogomet, Kinder turnir u košarci, turnir u rukometu, odbojci, tenisu, stonom tenisu, turnir u odbojci na pijesku, šahu, igri između dvije vatre te atletici, održalo se 16.8.- 22.8. na sportskim terenima diljem Splita.

Više od hiljadu takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske pretvorilo je Split u središte sporta cijele regije. Jedinstvena je to prilika za svu djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi da provedu nezaboravne dane na moru uz osiguran smještaj, prijevoz do Splita i transfer do takmičenja, sve uz nadzor organizatora, a prije svega u cilju druženja i spajanja djece unutar regije.

Ovogodišnje Igre su zvanično zatvorene i spektakularnim vatrometom, a mališani su kućama pošli sa mnogo novih uspomena te mnoštvom sklopljenih prijateljstava.

( FENA)