Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je neprihvatljivim crnogorski Zakon o slobodi vjeroispovjesti, jer je njime učinjena diskriminacija prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenoj imovini, te da treba podržati zahtjeve za njegovo ukidanje.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je naveo da se tim zakonom SPC i njena imovina pokušavaju staviti u nejasan status.



On smatra da treba podržati zahtjeve da taj zakon u Crnoj Gori bude ukinut i da SPC bude sigurna da može imati isti status kao što ga imaju i druge vjerske zajednice u toj državi.



- Diskriminacija, koja je učinjena, stvorila je to da su druge vjerske zajednice povlaštene, a SPC je ostala da se s njom obračunava - rekao je Dodik, koji je danas učestvovao u litiji ulicama Banjaluke u znak podrške srpskom narodu i SPC u Crnoj Gori.



On je dodao da su Katolička crkva, Јevrejska zajednica i Islamska zajednica napravili posebne ugovore sa crnogorskom državom, dok je status SPC jedino ostao nedefinisan.



- Drago mi je što se srpski narod okuplja oko SPC u danima kada se obilježavaju važni datumi, kao ovaj današnji. Želim reći da smo Božić proslavili, što je vidljivo, u najmasovnijem okupljanju. I danas je Banjaluka pokazala da ima odgovornost prema ukupnom državnom i nacionalnom pitanju i zato je danas ovde bio impozantan broj ljudi - naglasio je Dodik.



Prema njegovim rječima, današnja litija u Banjaluci bila je posvećena podršci srpskom narodu i Crkvi u Crnoj Gori u nastojanjima da se pokaže jedinstvo kada je riječ o odbrani srpskih svetinja, ma gdje da se nalaze.





(24sata.info)