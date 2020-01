Dejtonski sporazum treba mjenjati u interesu građana - naglasio je potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić.

Ramiz Salkić / 24sata.info

Podsjeća da su se od njegovog potpisivanja do danas dogodile značajne promjene te izrečene i određene sudske presude, zbog čega postoji potreba revizije tog sporazum.



-Dvadeset i pet godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a u kontekstu sudske presude Međunarodnog suda pravde u Haagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv SRJ, odnosno Srbije za agresiju, po kojoj je Srbija osuđena za nesprečavanje genocida i nekažnjavanje počinilaca, i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, po kojima su vojska i dijelovi policije RS počinili genocid, logično se nameće potreba revizije sporazuma koji je napravljen prije sudski dokazanih i potvrđenih činjenica - istakao je Salkić u razgovoru za Fenu.



Postojanje presuda, kako je dodao, kompletnom tadašnjem vojnom i političkom rukovodstvu pobunjenih bosanskih Srba za udruženi zločinački poduhvat, terorisanje građana Bosne i Hercegovine, formiranje logora, mučenja, progon, masovna ubistva i genocid, nameće potrebu preispitivanja sporazumu napravljenog prije ovih presuda.



Činjenica da od tada do danas predstavnici bosanskih Srba, koji obnašaju vlast na nivou države, entiteta, gradova i opština, nisu, navodi, prošli katarzu, suosjećanje sa žrtvama, osudu zločina i distanciranje od zločina i zločinaca, dodatni su argument u prilog promjeni postojećeg stanja i samog Dejtonskog mirovnog sporazuma.



-Ne samo da nisu prošli katarzu, oni zapravo danas, negirajući zločine, negirajući žrtve, veličajući ratne zločince, nagrađujuči zločince, negirajući sudske presude, provode završnu fazu genocida - istakao je.



Provođenjem sistemske diskriminacije u obrazovnom procesu i prilikom zapošljavanja, nepoštujući pravo na jezik, kršeći Ustav u smislu zastupljenosti u skladu s popisom iz 1991. godine u entitetskim organima, oni, kako kaže, zapravo pokušavaju ostvariti ratne ciljeve mirnodopskim metodama.



- Na ovaj način direktno krše i suprostavljaju se provedbi aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma - ukazao je entitetski potpredsjednik.



Aktuelna vlast u entitetu RS u državi Bosni i Hercegovini, nepoštujući odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o 9. januaru, direktno i sama, kako kaže, krši Dejtonski mirovni sporazum i sama mu se suprotstavlja i indirektno ga ne prihvata.



Zbog svega navedenoga, a na bazi novih činjenica i argumenata, koji su prije svega, podsjeća, potkrijepljeni sudskim presudama, bilo bi neophodno da dođe do revizije postojećeg sporazuma, ili uspostavljanja potpuno novih principa koji će uvažavati ove činjenice.



Salkić ističe i da je evidentno da bh. entitet RS, odnosno njegove vlasti, u posljednjih 25 godina nisu uspjele ili nisu htjele da pokažu da su spremne da taj dio Bosne i Hercegovine bude prostor jednakih prava i jednakih mogućnosti za sve građane bez obzira kako se zovu i gdje žive.



Suprotno od toga, vlasti entiteta, koji nosi ime samo po jednom narodu, iz imena su crpile i širile privatizaciju ovog prostora samo za sebe i srpski narod, vrlo često predstavljajući svom narodu ovaj entitet kao ratni plijen i drugu srpsku državu na Balkanu, razvijajući kod drugih i drugačijih osjećaj nelagode, straha i nepripadanja ovom prostoru - upozorio je Salkić.



Predstavnici bosanskih Srba, mediji naklonjeni njima, kao i Srpska pravoslavna crkva, uz neupitnu podršku Srbije, svakodnevno, kako dodaje, šire propagandu o nemogućoj državi Bosni i Hercegovini, bh. entitetu RS kao drugoj srpskoj državi, što uzrokuje česte pojedinačne, ali ne samoinicijativne i izolovane slučajeve napada, provociranja i zastrašivanja Bošnjaka u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.



-Ovo je samo mali dio argumenata koji idu u prilog potrebi promjene postojećeg stanja i odnosa, s ciljem stvaranja moderne evropske države Bosne i Hercegovine, u kojoj će vladavina prava, ostvarivanje ljudskih prava i sloboda biti iznad svega - kazao je potpredsjendik bh. entiteta RS Ramiz Salkić u razgovoru za Fenu.





(FENA)