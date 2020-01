Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nezir Pivić izjavio je da, iako Parlamentarna skupština BiH izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) samo prima k znanju, bez mogućnosti da utiče na sam rad Vijeća, neprihvatljivo je da predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija već drugi put zaredom ne dolazi, i pored urednog poziva, na zakazanu sjednicu.

Nezir Pivić / 24sata.info

Pivić u izjavi povodom nedolaska predsjednika VSTV-a na sjednicu Predstavničkog doma PSBiH na kojoj je razmatran Izvještaj o radu tog vijeća, podsjeća da Parlamentarna skupština BiH svake godine razmatra godišnji izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).



Napominje da je, pored podnošenja pismenog izvještaja, koji predstavlja osnov za analizu i raspravu poslanika, standardna praksa da rukovodilac institucije koja podnosi izvještaj, prezentira ga i izlaže njegove ključne dijelove.



Pivić navodi da na taj način poslanici imaju dodatni uvid u rad institucije kako bi mogli dati svoj osvrt i dublje analizirati potencijalno neriješena pitanja. Tako se manifestira osnovna funkcija rada institucija, a to je zakonitost i prije svega transparentnost.



- Iako PSBiH izvještaj VSTV-a samo prima k znanju, bez mogućnosti da utiče na sam rad VSTV-a neprihvatljivo je da predsjednik VSTV-a već drugi put zaredom ne dolazi, i pored urednog poziva, na zakazanu sjednicu. Na taj način on, ne samo da ne poštuje zakonodavnu vlast koja jeste odvojena od sudske vlasti, nego i grubo krši načelo transparentnosti rada pravosudnog sistema, kao jednog od tri stuba državne vlasti – ističe Pivić.



Time se, dodaje on, također grubo narušava, prije svega, povjerenje građana u rad pravosudnog sistema, jer je izostavljena mogućnost da putem svojih izabranih predstavnika analiziraju i problematiziraju sve aspekte rada pravosuđa.



- VSTV kao krovna institucija koja predstavlja pravosudni sistem, koji jeste jedan od tri segmenta državne vlasti, koji je odvojen od zakonodavne i izvršne kako bi mogao sačuvati svoju nepristrasnost i nezavisnost, ne smije biti izuzet, odnosno ekskulpiran od mogućnosti da se javno i transparentno preispituje njegov rad. Neusvajanje izvještaja od strane Predstavničkog doma PSBiH kao i iskazano nepovjerenje građana u rad pravosuđa, ali i izvještaj nezavisnog eksperta Rajnharda Pribea govori da rukovodstvo i članovi VSTV-a trebaju podnijeti ostavke – zaključio je Pivić.





(FENA)