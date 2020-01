Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izrazio je uvjerenje da će ruski lijekovi biti na tržištu BiH, jer smatra da nema nijednog razloga da tako ne bude, a i jeftiniji su od 25 do 30 posto od lijekova evropskih proizvođača.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Lijekovi ruskih proizvođača, koji se nesmetano i u vrijeme sankcija zapada izvoze na evropsko tržište i sertifikovani su u skladu sa pravilima EU, trebalo je da dobiju dozvolu za uvoz u BiH. Već dvije, tri godine to se pokušava uraditi, ali postoji opšta opstrukcija", rekao je novinarima Dodik.



On je napomenuo da su ruski lijekovi 25 do 30 odsto jeftiniji od lijekova evropskih proizvođača, što govori da bi značajan novac bio ušteđen.



"Očigledno je da je problem što bi ruski lijekovi bili daleko jeftiniji. Želimo da obezbijedimo da naše zdravstvene ustanove i pacijenti imaju jeftinije lijekove od postojećih. Problem koji postoji govori o neodgovornosti ljudi iz Federacije BiH, jer su predstavnici Republike Srpske glasali za uvoz ruskih lijekova", rekao je Dodik.



Tijana Kovačević podnijela je ostavku na mjesto predsjednika Komisije za lijekove u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i na članstvo u ovoj komisiji.





