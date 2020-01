Republika Srpska je u svakom obliku država. Nemamo samo stolicu u Ujedinjenim nacijama, a sve ostalo imamo. Imamo svoj budžet, policiju, i narod koji je za Srpsku, poručio je Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, gostujući na RTS-u.

On je istakao da odluka Ustavnog suda BiH da 9. januar nije Dan Republike Srpske, velika nepravda prema Srpskoj, ali i njenom narodu.



- Sud BiH pokušava da sudi istorijskim činjenicama. Srpska je proglašena u miru, nikakvih ratnih dešavanja nije bilo. Uvijek je sporno kada su u pitanju Srbi. Način na koji radi Ustavni sud BiH ne prihvatamo. Dio međunarodne zajednice gura tu priču. Isti sudija u Sjevernoj Makedoniji proglasi Ilinden za državni praznik, a u Republici Srpskoj Sveti Stefan dira nečija osjećanja. Pitam se čija? - naglasio je Dodik.



Ponovio je da BiH čine dva entiteta i tri naroda, i to je istorijska činjenica. On je precizirao da Savjet bezbjednosti nije dao visokom predstavniku nikakva ovlaštenja, već su Aneksom deset uvedena bonska ovlaštenja za koje je i bivši britanski ambador u BiH Čarls Kraford priznao da nemaju stvarno pravnog osnova.



- Kraford je napisao - Koliko vidim bonska ovlaštenja nemaju nikakav stvarno pravni osnov, izrodila su se u međunarodno političko blefiranje i igru moći koju visoki predstavni uzastopno umotava u neki pravnički jezik - naveo je Dodik i zapitao kako sada on može da prihvati visokog predstavnika u BiH Valentina Incka.



- Aneksom 10 uveden je visoki predstavnik, a Savjet bezbjednosti UN nije mu dao nikakva ovlašćena, pa ni bonska. I kako danas mi da prihvatimo Valentina Incka, ili nekog drugoga. U Predsjedništvu BiH se borim za interese Srpske. BiH ne mora biti, ali Srpske mora, i sa takvim stavom idem u Sarajevo - pojasnio je Dodik gostujući na RTS-u.



Prema njegovim riječima, Republika Srpska se razvija iz godine u godinu, njen budžet je sada 3,5 milijardi, prihodi su stalno u usponu, grade se bolnice, turistički kapaciteti.



Dodik je napomenuo da je za vrijeme Božića u Federaciji BiH napadnuta srpska Crkva u Blažuju, a da nikada nije bilo napada na džamiju u Srpskoj za vrijeme muslimanskog praznika Ramazana.



Govoreći o NATO-u, Dodik je istakao da je cilj Republike Srpske vojna neutralnost, te naveo da je donesen Progam reformi BiH, odnosno plan kojim će se kretati BiH, a što ne prejudicira članstvo u NATO.



Dodik je naglasio da je ponosan na činjenicu da se sada nijedna odluka o članstvu ne može donijeti bez odlučivanja u Predsjedništvu i parlamentu, kao i bez Narodne skupštine Srpske.



Dodik je izjavio da je u bivšoj Јugoslaviji bilo sporno sve što je srpsko, kao i da su Srbi najmasovnije stradali na prostoru bivše države.





