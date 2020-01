"Obje partije su dio narodnjačkog pokreta i mnogo toga dijelimo zajedničkog. Mi želimo da širimo krug prijatelja a među nama ima mnogo prijateljstava koja sežu mnogo godina unazad i taj pečat saradnji i međusobnom razumijevanju dali smo i ja i gospodin Popović", kazao je predsjednik SDS Mirko Šarović danas nakon potpisivanja sporazuma o saradnji Srpske demokratske stranke (SDS) i Srpske narodne partije (SNP).

Foto: SDS

"Saradnja Srpske demokratrske stranke i Srpske narodne partije ne počinje sa ovim danom već mi sarađujemo već duži vremenski period i ovim sporazumom ta saradnja se samo ozvaničava i još intenzivnije nastavlja", naglasio je Šarović danas u Beogradu.



On je kazao da će se sporazum iskoristiti da razvijamo međusobnu saradnju, da iskustva koje imaju i SDS i SNP budu iskorištena za napredak naših stranaka ali i našeg društva.



"Iskustvo koje gospodin Popović posjeduje kroz djelovanje u Vladi Srbije i izdizanje u prvi plan inovacija, tehnološkog razvoja, IT sektora mogu biti značajna iskustva za nas", istakao je Šarović i dodao:



"Srpska demokratska stranka ove godine slavi 30 godina postojanja i planiramo napraviti veliki događaj i ja pozivam gospodina Popovića da bude naš dragi gost i da uveliča taj veliki trenutak naše stranke".



Predsjednik Srpske narodne partije (SNP) i ministar bez portfelja u Vladi Srbije Nenad Popović kazao je da mu je "veoma drago što potpisuje sporazum sa Srpskom demokratskom strankom, jedinom partijom koja je starija od Republike Srpske".



"Mi smo ideološki i programski dvije veoma bliske partije, partije desnog centra i logična je naša saradnja. Naše osnovne vrijednosti su državotvornost, partiotizam, demokratija, nacionalno jedinstvo srpskog naroda, njegovanje porodičnih vrijednosti kao i njegovanje i očuvanje nacionalnog nasleđa", istakao je Popović.



Predsjednik SNP-a je naglasio da je "Srpska demokratska stranka, zajedno sa narodom i vojskom istinski osnivač Republike Srpske".



"SDS je donosilac ključnih odluka u istoriji Republike Srpske, od proglašenja Republike Srpske na Sveti Stefan 1992. godine, preko doniošenja Ustava i političkog organizovanja srpskog naroda u odbrani svog prava na slobodu i samostalnost pa sve do istorijskog sporazuma o paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske koji je potpisan 2001. godine, koji je potpisao upravo moj prijatelj Mirko Šarović", kazao je predsjednik SNP-a.



Sporazumom je definisano da je i za Srpsku narodnu partiju i za Srpsku demokratsku stranku "Kosovo je neotuđivi dio Republike Srbije".



Srpska demokratska stranka i Srpska narodna partija daju podršku očuvanju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u nadi da će i srpski i crnogorski narod sačuvati Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i jedinstvom sačuvati sve naše manastire i svetinje, navedeno je.



Prije početka sastanka na kome je potpisan Sporazum o saradnji dvije stranke, prisutne je pozdravio Miodrag Daka Davidović, poznati crkveni ktitor porijeklom iz Crne Gore.





