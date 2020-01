SDP BiH nije ranije pristao, pa neće ni sada, biti dio samoproglašene bošnjačke reprezentacije, predvođene SDA, jasan je Nermin Nikšić, predsjednik te stranke.

Nermin Nikšić / 24sata.info

- U Srebrenici, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, izaći ćemo na lokalne izbore kao Bh. blok kroz građansku platformu ili samostalno s multietničkom listom sastavljenom od građana Srebrenice - kazao je Nikšić i nastavio:



- Osim SDA, sve druge stranke potpisnice faktički ne postoje u Srebrenici, nego su ukras SDA, koja po oprobanom receptu uzurpacije patriotizma i jedinstva promiče svoje interese i dominaciju. Kao što to obično biva, nakon izbora SDA odbaci kao staru krpu one koji joj trebaju samo za homogenizaciju biračkog tijela, kako je to učinila i poslije svih ranijih izbora.



Dodaje da građani Srebrenice, umjesto ispraznih floskula onih koji ih se sjete samo tokom izbora ili obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, zaslužuju konkretne odgovore.



- Neka SDA odgovori gdje su nestale silne donacije na ime Srebrenice, a posebno kako se upravlja povratničkim novcem kroz nadležno ministarstvo. Nakon bolesnih junica, džamijskih tuča i zaštitnika Srebrenice s adresom stanovanja u Vogošći postoji li iko na terenu ko vjeruje u navodnu patriotsku priču SDA, naravno ako izuzmemo stranke supotpisnice dokumenta? U svakom slučaju, Srebrenica je oduvijek bila bitna za SDP, a tako će biti i ove izbore - stav je Nikšića.



(Avaz)