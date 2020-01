Bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je posebno važno da se u Hrvatskoj, na predsjedničkim izborima, dogodila promjena, pobjedom kandidata Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) Zorana Milanovića nad dosadašnjom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović (HDZ).

Foto: 24sata.info

-Pokazalo se da, i kada imate vlast, to ne znači po definiciji da ste u prednosti na izborima - ocijenio je Ivanić za Fenu.

Milanovićeva pobjeda jeste, kako kaže, jedna vrsta iznenađenja.

-Ono što je najvažnije jeste da dolazi do promjena, da nema 'vječitih', nema onih kojima je garantovano da trajno traju i mislim da je to najveća poruka izbora u Hrvatskoj - rekao je on.

Kaže da ne smatra da će doći do velikog zaokreta, kada su u pitanju politički stavovi te zemlje.

-Ne mislim da će tu doći do velikog zaokreta, posebno ne kada su u pitanju odnosi prema BiH, Srbiji i cijelom regionu - rekao je Ivanić, koji je obavljao i funkciju šef bh. diplomatije.

Smatra da će se najveće promjene dogoditi na unutrašnjem planu.

-Mislim da će najveće promjene biti unutar Hrvatske, na unutrašnjoj politici, a u spoljnjoj ne očekujem neki poseban zapokret. Ali najvažnija poruka je da je moguće da se stvari promjene i u tom smislu se pokazuje da je u Hrvatskoj stepen kritičnosti prema vlasti puno veći nego u zemljama regije - kazao je Ivanić za Fenu.

( FENA)