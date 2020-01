Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovjesti u Crnoj Gori nepotreban korak crnogorskih vlasti, "bez obzira šta oni o tome misle".

Milorad Dodik / 24sata.info

Kazao je da podržava zahtjeve Srpske pravoslavne crkve u toj državi te da treba nastaviti borbu za njihovu realizaciju.



Dodik je danas u Banjoj Luci, nakon razgovora s episkom banjalučkim Jefrejom o situaciji u Crnoj Gori nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovjesti, kazao da je neprihvatljivo da se uzurpiraju stečena prava Srpske pravoslavne crkve.



- Ljudi koji pripadaju Srpskoj pravoslavoj crkvi i oni koji obavljaju javne dužnosti moraju da stanu protiv takvog jednog skrnavljena naših prava, ljudi i crkve u Crnoj Gori – dodao je.



Od svega je, naglasio je, najvažnije da sve to bude mirno riješeno.



Tvrdi i „da posljednji dokumenti britanske vlade o Srebrenici sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, pokazuju „ispravnost politike RS da se utvrdi prava istina o tom događaju“ u julu 1995. godine.



Dodik smatra da je vrijeme da se uspostavi nova međunarodna komisija koja će utvrditi stradanje i Srba i Bošnjaka na tom prostoru tokom rata.



- Sve vrijeme to pričamo. Alija Izetbegović je tada od Bila Klintona tražio da se bombarduju srpski položaji. Predsjednik SAD mu je poručio da može, ali da mu treba alibi, odnosno najmanje 5.000 žrtava. Istina je da se tamo desio zločin, ali ne samo nad Bošnjacima, već i nad Srbima. Mislim, da je konačno došlo vrijeme zbog same istine, koja mora biti objektivna, da konačno mirne glave utvrdimo šta se desilo u ljeto 1995. godine - poručio je Dodik.



- Činjenica da je vojno rukovodstvo muslimana izašlo iz Srebrenice i da je počelo provokacije te vrste, apsolutno govori o tvrdnji - rekao je Dodik u vezi sa navodima iz zvaničnog dokumenta Ministrastva odbrane Velike Britanije od 11. jula 1995. godine u kome se opisuju događaji koji su prethodili dešavanjima u Srebrenici, te ističe da je napad na Srebrenicu isprovocirala bh. strana i da Pale nisu imale plan za osvajanja enklave.



Dodik je istakao i potrebu uspostavljanja međunarodne komisije koja će utvrdili stradanje Srba i Bošnjaka na tom prostoru .



- To što muslimani pokušavaju da isforsiraju tu vrstu priče o Srebrenici bez obzira na neke uspjehe koje su imali u satanizaciji Srba, polako jenjava, imajući u vidu ovakve informacije - ocijenio je Dodik.





