Mlađen Božović, kandidat za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, nije dobio podršku većine članova Komisije za pripremu za izbor Vijeća ministara BiH da ga preporuče Predstavničkom domu Parlamentarsne skupštine BiH za tu poziciju.

Od prisutnih 10 članova Komisije, četiri su bila protiv (SDP, NS,A-SDA I PDP), četiri za (PDA, DNS, HDZ i SP ) i dva suzdržana (SDA i SBB).



Inače, ova odluka nije obavezujuća za Predstavnički dom koji će se neovisno o stavu Komisije izjašnjavati o izboru Božovića. Očekuje se da će sjednica Predstavničkog doma PSBiH biti održana 16. januara.



Ostale ministre imenovao je Predstavnički dom PSBiH 23. decembra, ali budući da prije imenovanja slijedi saslušanje u nadležnoj komisiji, to nije bilo moguće učiniti za Božovića jer Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) nije do tog datuma završila provjere tog kandidata.



Službenici SIPA-e završili su provjere za Mlađena Božovića, kandidata Demokratskog narodnog saveza za budućeg ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, na dan imenovanja ostalih ministara i zamjenika ministara u državnoj vladi.



Saša Magazinović (SDP), poslanik i član Komisije, prije nego što je postavio pitanje Božoviću, kazao je da se o budućem ministru mnogo pisalo u posljednje vrijeme u medijima, ali da je on u izjavi Komisiji naveo da je imao nekoliko optužnica protiv njega, uključujući i one koje je za mobing podnijela Irina Lovrić, ali da su sve odbačene. Potvrdio je da je "živa" još jedna optužnica protiv njega.



- Vaš izbor prate određene kontroverze, trebali bi sjediti ljudi iz Interventne jedinice SIPA-e i uhapsiti vas, ako je tačno 50 posto onoga što su pisali mediji, a tiče se korupcije, zloupotrebe položaja, optužbi za mobing, namještanje tendera. Nismo tužilaštvo, ali ovo je mjesto i prilika da kažete šta imate - kazao je Magazinović Božoviću.



Mlađen Božović, kandidat za ministra za ljudska prava i izbjeglice, kazao je da je u njegovom slučaju došlo do "zamjene teza" i da je ustvari "pravo pitanje čija su ovdje prava ugrožena".



- SIPA je sve dobro ispretresala tokom provjera i ja vjerujem u domaće institucije, sve prijave koje je Irina Lovrić podnijela su oslobađajuće - kazao je Božović.



Magazinović je kandidata za ministra pitao i to zna li on kojoj kategoriji pripadaju "djeca rođena zbog rata" i šta će Božović učiniti u pogledu zaštite te djece i njihovih prava, ako bude izabran za ministra.



S obzirom na to da se Božović nije konkretno izjasnio o tome zna li na koju se djecu u ovom slučaju misli, Magazinović je pojasnio.



- To su djeca čije su majke silovane u ratu. I ta djeca do sada su bila nevidljiva. U ovoj kategoriji njih ne možete podijeliti na Srbe, Hrvate, Bošnjake i ostale, ti ljudi, ako ništa drugo, zaslužuju da budu vidljivi, priznati i drugačije tretirani. Nadam se da ćete učiniti nešto po tom pitanju - kazao je Magzinović.



Jedno od njegovih pitanja Božoviću bilo je i kakav je njegov stav o LGBT zajednici i paradi ponosa i kako će se odnositi prema tim ljudima.



- Mogu reći da ću biti ministar svih građana BiH. Ponašat ću se u skladu s okruženjem, zašto bismo bili izvan sistema - kazao je Božović.



Pitanja o njegovom budućem odnosu prema migracijama i migrantima u kontekstu zaštite ljudskih prava, Božoviću su postavili Borislav Borenović (PDP) i Jasmin Emrić (A-SDA). Božović je na to pitanje odgovorio da nije vidio da je ono u nadležnosti ministarstva na čije čelo on treba doći. Članove Komisije nije zadovoljio ovaj odgovor te su ocijenili da se Božović nije pripremio za ovo pitanje.



Mirsad Kukić (PDA), član Komisije i poslanik, ocijenio je da Komisija ima selektivan pristup prema Božoviću u odnosu na druge kandidate koji su već prošli intervjue na Komisiji i da to nije konkretno. On je kazao da je to možda i zbog toga što je Božović došao kao kandidat iz stranke koja je imala probleme, upravo zbog kandidata za poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice.



- Neki su zaštićeni kao medvjedi, niti ih ko šta pita, niti o njima priča, niti ih poziva na odgovornost. Hoću da vjerujem i SIPA-i i CIK-u koji su vršili provjere. Naravno, ako se bude šta događalo poslije, onda stranka koja ga je predložila treba poduzeti korake. Ako idemo s pričom, moramo biti svjesni da je ovdje nekome data mogućnost da porazgovara, a mišljenje komisije nije obavezujuće za Predstavnički dom. Mislim da bi bilo korektno da se neke stvari počnu realnije gledati i što se tiče mene, ja ću podržati ovaj izbor - kazao je Kukić, dodajući da su svi svjesni da su migracije pitanje države i mnogo složenije nego što izgleda, a nisu samo pitanje jednog ministarstva.



Osim Božovića, preostalo je još i imenovanje zamjenika ministra sigurnosti, kako bi cjelokupan posao u vezi s imenovanjem Vijeća ministara BiH bio okončan.





