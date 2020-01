U novom TV sučeljavanju, kandidati za predsjednika Republike Hrvatske Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović večeras su se ponovno dotakli i Bosne i Hercegovine.

Pitanje voditelja Hrvatske radio-televizije upućeno Grabar-Kitarović bilo je: "Dosta burne reakcije u Sarajevu su izazivale i izazivaju vaša upozorenja na opasnosti od islamističkog ekstremizma i terorizma iz susjedne BiH. Jeste li i dalje toga mišljenja?

GRABAR-KITAROVIĆ: Bosna i Hercegovina danas jeste država u kojoj se miješaju različiti utjecaji. Danas to prepoznaju mnogi, uključujući EU. Macron je nedavno govorio o tome. Mislim da se s tim problemom treba jednostavno suočiti, ne ga nijekati. Vratili su se borci iz Iraka, iz Sirije i iz drugih dijelova, zajedno sa svojim obiteljima. I naravno, treba BiH pomoći zajedno s Hrvatskom i drugim državama EU da kroz razmjenu informacija o obavještajnom sektoru rješavamo takva pitanja.

MILANOVIĆ: Dakle, odnose sa Sarajevom ste upropastili, upravo na ovom primjeru, a onda su vas nazvali kraljicom Balkana. Ja bih držao do toga na vašem mjestu. Odnosi sa Slovenijom su nikakvi. Odnosi sa Vučićem su famozni. S kim imamo dobre odnose?

GRABAR-KITAROVIĆ: Hrvatska ima izvrsne odnose s nizom država, uključujući i sa svojim susjednim državama, od Italije do drugih. Izvrsni su odnosi sa svim državama EU, SAD-om, Ruskom Federacijom, a gradimo odnose i s Kinom, Kanadom, Australijom i drugim vanevropskim državama.

PITANJE: Gospodine Milanoviću, predstavljaju li džihadisti u BiH prijetnju za Hrvatsku?

MILANOVIĆ: Predstavljaju prijetnju za svakoga u Evropi. Međutim, pitanje je koliko je ta prijetnja izražena. Nemamo u ovom trenutku sigurnosne informacije koje možda ima gospođa Kitarović, koliko god da je upropastila SOA-u i koliko god da ubija u pojam s ovim izjavama o korupciji, stranačkim kadroviranjem, proganjanjem ljudi… Dakle, džihadisti u BiH su realnost. To je zemlja u kojoj je puno muslimana vjerom, iz koje ljudi odlaze u borbu na Bliski Istok i vraćaju se indoktrinirani. I tu ne pomažu standardne mjere provedbe zakona, kaznenog progona. To je naprosto nešto što zahtijeva usku saradnju sigurnosnih službi zemalja u regiji. Ali, da je gospođa Kitarović svojim nesmostrenim pričama pokvarila odnose sa zemljom u kojoj su većinom muslimani, i da je ta zemlja susjedna, to je tačno.

GRABAR-KITAROVIĆ: Ja nemam apsolutno nikakvih problema sa muslimanima, odnosno s Bošnjacima. Štaviše poštujem ih, poštujem ih kao jednakopravni, konstitutivni narod u BiH. To da sam upropastila SOA-u apsolutno nije tačno. Ja se ne miješam ni na koji način u rad SOA-e. Prema Ustavu i zakonima supotpisujem postavljanje šefa SOA-e, a mogu poslati nadzor u SOA-u u odnosu na to da li su se događala nekakva teža pitanja ili nešto.

MILANOVIĆ: Prema Ustavu i zakonu se također ne krade, i to je kažnjivo. Međutim, gospođa Kitarović se srdačno druži sa ljudima koji kradu, i to javnu imovinu. Pa isto tako vjerovatno, ne kažem da ona naravno to isto radi, ali krši zakone kada je u pitanju SOA. I ne samo zakone, nego neke delikatne norme koje se ne mogu propisati, a ustvari su vrlo jasne. Dakle, gospođa Kitarović je prilično ozbiljan problem za sistem nacionalne sigrnosti naše Republike.

