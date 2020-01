Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je Srni da političar od formata ne smije nikada da izgubi osjećaj za realnost i samo takvi mogu dugo da traju i daju nešto dobro narodu i svojim sugrađanima.

Foto: SRNA

Na pitanje da li je kao potpredsjednica SNSD-a zadovoljna radom aktuelnih načelnika i gradonačelnika iz ove partije, te da li su neki od njih, izborom na te pozicije, izgubili osjećaj za građane i njihove potrebe, Cvijanović je rekla da bilo koji političar kojeg "ponese funkcija" sigurno više ne može biti reper za svoje sugrađane za koje je odgovoran i koji su ga izabrali.



"Takav političar ne može očekivati poštovanje kao što je imao prije nego što je, kako to naš narod kaže, poletio. Kao i u svakom drugom poslu, a posebno u politici veoma je važno stajati sa obje noge na zemlji i biti svjestan da pozicija nije nešto sa čime idete u penziju. Ljudi su promjenljivi a narod je taj koji bira vlast", istakla je Cvijanovićeva, dodavši da je razočaravajuće ako ljudi izgube osjećaj za realnost i ako se "izdignu" iznad svojih sugrađana koji su ih birali.



Ona je naglasila da je lekcija broj jedan u politici da se očuva poštovanje građana koje dobijete kao političar.



"Moj politički stav je da se nakon izbora na bilo koju poziciju morate ponašati tako da sutra koga god sretnete od svojih sugrađana možete da ga pogledate u oči, da vas nije sramota ničega. To je velika dragocjenost u životu političara, a ako to izgubite - izgubili ste povjerenje i poštovanje", konstatovala je Cvijanović, koja je predsjednica bh. entiteta Republika Srpska.



Ona je u izjavi Srni podsjetila da je za vrijeme mandata predsjednika Vlade tijesno sarađivala sa lokalnim administracijama, prioritetno sa načelnicima i gradonačelnicima, te da je njeno iskustvo u tom pogledu bilo dobro.



"Kao i u svemu, postoje opštine koje su veoma aktivne, imaju inicijativu, energiju, prijedloge, određena traženja, ali postoje i lokalne vlasti, bez obzira na političku orijentaciju, koje su prilično uspavane i od kojih dolazi mnogo manje inicijative prema Vladi. To je atmosfera koju sigurno osjete i građani i koja nije dobra za te političare", rekla je Cvijanović.



Ona je dodala da mnogi prave greške, te da je realno pogriješiti, ali je realno i priznati grešku i to ljudi tolerišu, ali najveći kapital političara je da zadrži poštovanje i povjerenje građana koje dobije i da ga pozicija ne ponese.



"Glas koji dobijete nije glas zauvijek. Taj glas vrijedi onoliko koliko traje mandat i svaki put se morate ponovo dokazivati. Žalosna sam ako ljudi ne prepoznaju stvari na taj način, posebno ako su iz SNSD-a", rekla je Cvijanović.



Ona je navela da svaka izborna godina nosi svoje izazove, te da se SNSD za svake izbore priprema u kontinuitetu, pa tako i za predstojeće lokalne izbore, dok se aktivnosti većeg intenziteta očekuju od februara, marta.



"SNSD u kontinuitetu radi i ne vidim nijednu partiju koja radi tako. Mi imamo sedmične sastanke, organizujemo konferencije za novinare, obavještavamo javost o našim aktivnostima i stavovima i veoma sam na to ponosna jer političke partije ne mogu da budu žive samo kada dođe vrijeme izbora. One moraju da budu žive non-stop kako bi kad dođu izbori odradile svoj politički posao i pobijedile", rekla je potpredsjednica SNSD-a.



Ona je dodala da će vjerovatno na proljeće biti poznati kandidati za načelnike i gradonačelnike za predstojeće lokalne izbore, mada je to, kako kaže, u većini slučajeva već jasno.





(24sata.info)