Hrvatska će u nedjelju u drugom krugu predsjedničkih izbora birati između Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića.

Foto: 24sata.info

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i njegov izbor nerijetko je tema o kojoj pomenuta dva kandidata u Hrvatskoj govore. Tako je bilo i večeras u tv sučeljavanju na RTL-u.

S druge strane o izborima u Hrvatskoj u intervjuu za Slobodnu Bosnu govorio je upravo Komšić.

- Poštovati ću izbor građana Republike Hrvatske, ma kakav on bio. Što se tiče samih kandidata mislim da je Milanović mudriji. Ako ne dođe do promjene politike prema BiH, onda on kao takav može biti i opasniji. Kako god, ponavljam, poštovati ću izbor građana Republike Hrvatske, poručio je Komšić.

Grbar-Kitarović i Milanović su večeras na RTL odgovarali na pitanje: Tko je za vas Željko Komšić?

Kolinda: On je legalno, ali nelegitmno izabran predstavnik BiH.

Milanović: Kao premijer, bio sam uvijek tu za Hrvate iz BiH. Kad je gorjelo, bio sam dolje. Komšića znam godinama, kritizirat ću ga. Problem je to, on bi trebao biti biran od Hrvata.

Kolinda: Malo mi je neobična ta izjava s obzirom da ste 2010. žestoko podržavali Komšića.

Milanović: Da, ja sam ga tada podržavao. Ali nakon godinu dana sam rekao da se to ne radi tako. Ja sam to radio kao politički lider, ne znam gdje ste vi bili tada. Predstavnike hrvatskog naroda trebali bi birati oni koji se etički definiraju kao Hrvati. Ja sam bio svjedok kad je Silajdžić upozoravo Komšića da to nije dobar način i da će to otuđiti Hrvate. Ja učim.

Kolinda: Ja sam tada bila veleposlanica, nije me poslao Mesić. Poslalo me državno vodstvo.

