Predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić na novogodišnjoj pres-konferenciji osvrnuo se na događaje koji su bili važni za Bosnu i Hercegovinu i region u proteklih 12 mjeseci.

Foto: FENA

Po njegovim riječima, SBB je značajno i snažno participirao u odbrani stabilnosti, suvereniteta i sigurnosti BiH.



- Svjedoci smo da se u regionu, našem neposrednom okruženju, javljaju neke hegemonističke, paternalističke sile za koje smo mislili da će trajno ostati u prošlosti. Nažalost, one nisu nestale, one potajno ili više javno postaju agresivnije. Mislim da su bh. patrioti znali da nađu odgovor i da smo formiranjem probosanskog bloka sa SDA i DF-om napravili čvrstu branu budućoj vlasti da Bosna i Hercgovina sve te izazove dočeka stabilnija i jača. Računam i na patriotizam SDP-a i drugih političkih projekata, koje jako poštujemo, a koji su se našli u opoziciji. Nema dileme da li je njihov patriotizam veći ili manji od našeg, mislim da je jednak kao i naš i vjerujem da je to upravo i snaga Bosne i Hercegovine - kazao je Radončić.



Predsjednik SBB-a i novi ministar sigurnosti u Vijeći ministara BiH naglasio da za najveći uspjeh u ovoj godini smatra usvajanje Programa reforme, koji je snažno otvorio nastavak puta Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama.



- Slobodno mogu reći, uime svoje i SBB-a, ali i kompetnog bošnjačkog korpusa, da NATO put za nas u Bosni i Hercegovini nema alternative. Kada ćemo postati članica NATO saveza zavisi od mnogo činilaca i mi tu možemo samo biti dobri participanti, da vrlo prilježno, sistematično i odgovorno ispunjavamo preduslove da se to dogodi - istakao je Radončić.



Govoreći o novoj koaliciji SBB-a sa SDA i DF-om, Radončić je naglasio da je "koalicija napravila veliku stvar, te da treba cijeniti ono što se postiglo dogovorom s predsjednikom SDA i drugim strankama, kao i to što je postiglo Predsjedništvo Bosne i Herecgovine upućivanjem Programa reformi u Brisel.



- Možemo mi s razlogom hvaliti Džaferovića i Komšića, jer su u tome bili vrlo uporni i istrajni, ali mislim da treba pohvaliti i to da je Milorad Dodik uz medijaciju zemalja Kvinte, predvođenim ambasadorom SAD, pristao na taj dokument koji je snažno omogućio Bosni i Hercegovini i stabilizaciju unutrašnjih prilika i korake koji svi priželjkujemo - ocijenio je Radončić.



U uspjehe u godini na izmaku, koji će se tek vidjeti, smatra aktivnosti Autocesta FBiH, gdje su napravljene "odlične predispozicije da FBiH iduće godine zaista bude jedno veliko gradilište".



Kada je mingrantska kriza u pitanju, Radončić ističe da je ona bolna tačka već dvije godine, te da je to planetarni problem.



- Moraćemo se truditi da uz pomoć Vijeća ministara napravimo novu strategiju da se ne branimo od migrantske krize na Baščaršiji, u Tuzli, Mostaru ili Krajni, već da se to radi na granicima BiH. Moramo imati human odnos prema tim ljudima, ali ne na štetu naših građana. Bosna i Hercegovina treba da učini sve da na što humaniji način obeshrabri toliko masovan dolazak u našu zemlju - rekao je Radončić.



U osvrtu na stanje u Kantonu Sarajevo, navodi da je SBB Vladi "šestorke", u kojoj je bila i njegova stranka, dala godinu dana da napravi ekonomski rezultat.



- Nisu uradili. Imali smo šarmantne, populističke izjave i na kraju podatak od jučer iz 'Istinomjera', da je od 300 obećanih mjera te vlade izvršeno 11-12. Pojedinci su se u toj vladi ponašali kao da su na čelu nekih privatnih 'begovata'. Dijelili su po 600.000 KM budžetskog novca kome su htjeli. Drže nam lekcije, uz pomoć nekih centara, kao da je to bila mnogo uspješna vlada kojoj je neko uzeo šansu. Ona je sama sebi uzela šansu - rekao je Radončić.



Mađu aktivnosti koje očekuju SBB u narednoj godini, Radončić je naveo konsolidaciju kadrovske politike, te odžavanje Kongresa u aprilu naredne godine.







(FENA)