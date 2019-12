Predstavnici četiri političke stranke: Naše stranke, Socijaldemokratske partije BiH, Naroda i pravde i Nezavisne bosanskohercegovačke liste govorili su danas u susretu sa novinarima o temi nazvanoj Kanton Sarajevo, te se osvrnuli na trenutnu situaciju u tom kantonu.

Foto: FENA

Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović naglasio je da se smjena 'ove vlade može i mora dogoditi samo u onim procedurama koje su propisane Ustavom, Poslovnikom i zakonima kao što je recimo Zakon o Vladi.'



- Ne radi se o borbi za naše fotelje ili za naše pozicije. Radi se o borbi za Bosnu i Hercegovinu, za vladavinu prava i za normalne demokratske procedure. Poslovnik Kantona Sarajevo nije pravno idealan dokument, ali u dijelu koji se odnosi na smjenu Vlade KS izuzetno je precizan - kazao je.



Mišljenja je da će lokalni izbori biti prilika za građane Kantona Sarajevo da 'utječu na to kakva će zaista vlast biti u Kantonu Sarajevo nakon izbora'.



Predsjednik političke partije 'Narod i pravda' Elmedin Konaković kazao je, među ostalim, da se 'promjena vlasti dešava, datumi su zakazani'.



Podsjetio je za 8. januar zakazana sjednica o privremenom finansiranju, a 16. januara 'planirana je sjednica na kojoj 18 potpisanih ljudi ima priliku odrediti datum i glasati o nepovjerenju Vladi'.



- Time izbijamo sve moguće argumente kako ovo neko radi zbog sebe - kazao je. Poručio je i to da je pečat zaštićen sve dok 'ne imenujemo ljude na njihove funkcije.'



I Damir Mašić iz SDPBiH smatra da treba sačekati lokalne izbore i dodaje: "Izdali su one zbog kojih i postoje, birači im to oprostiti neće."



Predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste Ibrahim Hadžibajrić mišljenja je da ovaj saziv vlade najbolje radio dosad, a tek '2020. godine trebali su se postići pravi rezultati.'



- Dok se neke stvari ne postave na svoje noge, ne može se krenuti u neke procese - kazao je.



Premijer Edin Forto (Naša stranka) kaže da je sjednica 'u subotu nelegalno zakazana, kršenjem Poslovnika i zakona.'



- Ova vlada jedva čeka da se pravna situacija razbistri, da nastavimo raditi normalno do trenutka dok, u skladu sa zakonom i parlamentarnom procedurom, ne dođe neka nova vlada. To je naš zadatak - rekao je Forto.



Nova većina u Skupštini Kantona Sarajevo, koju čine SDA, SBB i DF, u subotu je izabrala zastupnika SDA Mirzu Čelika za predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo. On je u Kolegiju Skupštine KS zamijenio Elmedina Konakovića iz NiP-a, kojem je u petak Klub zastupnika iz reda bošnjačkog naroda uskratio podršku za članstvo u rukovodstvu kantonalnog organa zakonodavne vlasti.



(FENA)