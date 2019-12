Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija rekao je da želi da potpuno otvori rad Vijeća prema javnosti, da ne bude nikakvih tabu tema, te da novinari i građani koji to žele mogu da prate kako se donose odluke na sjednicama.

Zoran Tegeltija / 24sata.info

Tegeltija smatra da se time stvaraju pretpostavke da Savjet ministara radi operativno, a ne da drži "sijela" i satima vodi bespotrebne razgovore.



- Prvo Vijeće ministara mora da donese odluku da sjednice budu otvorene za javnost, a nakon toga je potrebno stvoriti određene tehničke pretpostavke kako bi građani mogli da prate, odnosno gledaju sjednice kao, recimo, sjednice Narodne skupštine Republike Srpske - rekao je Tegeltija za Glas Srpske.



On je dodao da će Vijeće ministara zadužiti Generalni sekretarijat da u što kraćem roku nabavi potrebnu tehničku opremu kako bi sjednice bile što prije otvorene za javnost.



- Moji zamjenici Vjekoslav Bevanda i Bisera Turković, kao i svi ostali članovi Vijeća ministara koje sam na prvom sastanku upoznao o namjeri da naš rad potpuno otvorim za javnost, potpuno su podržali tu ideju. To je najbolje, prije svega, za nas u Vijeću ministara, jer će nas tjerati da budemo efikasniji, a time svakako i za građane i cjelokupnu javnost koji će moći da vide ko, šta i koliko radi - kaže Tegeltija.



Vijeće ministara bi danas na prvoj sjednici u novom sazivu, između ostalog, trebalo da razmatra odluku o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvi kvartal iduće godine, te zajedničku socioekonomsku reformu od 2019. do 2022. godine.





(SRNA)