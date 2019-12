Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije moguće ukinuti Republiku Srpsku suprotno volji srpskog naroda i da to Srbija ne može da prihvati.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

- To može da se desi ukoliko to bude volja srpskog naroda. Suprotno volji srpskog naroda da ukinete Republiku Srpsku, Srbija ne može da prihvati - rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.



Vučić je napomenuo da su Srbiju "napali" i Sarajevo, ali i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik zbog načina na koji je Republika Srpska pomenuta u prijedlogu Strategije odbrane i nacionalne bezbjednosti Srbije.



- Јuče nas je za to isto napao Dodik. Oni su nas /Sarajevo/ napali zato što pominjemo Republiku Srpsku, a to je naša međunarodno-pravna obaveza po Dejtonskom sporazumu, a Dodik je rekao: `A što pominjete BiH?`, ako ste razumeli smisao njegovih reči. Čak je rekao: `Tražićemo da se izbaci BiH iz toga` - rekao je Vučić na konferenciji za novinare.



On je istakao da je pritom Srbija samo radila svoj posao, poštovala Dejtonski mirovni ugovor i navela da je za očuvanje Republike Srpske unutar BiH.



Vučić je dodao da u Srbiji ćute na uvrede koje stižu iz Sarajeva, kao i na to da je Kosovo za njih nezavisna država.



Na pitanje da li smatra da su se incidenti poput onog u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zatim onog u Crnoj Gori prelili u Srbiju, Vučić je rekao da nije teoretičar zavjere da u svemu vidi sličnost.



- U Republici Srpskoj je došlo do međustranačkog sukoba u vezi toga da li nosite NATO zastavice ili ne, u Crnoj Gori su bili jedini veoma ozbiljni razlozi za političko trvenje, a ne fizički sukob, jer je reč o važnoj temi za srpski narod - rekao je Vučić.



On je ukazao da je u Srbiji izazvan incident, jer je neko neko ko bojkotuje Skupštinu, a prima platu od građana iako svoj posao ne radi, riješio da ga napravi bez ikakvog razloga.



- Niko ne zna šta je bilo u Skupštini Srbije. Koji je razlog bio za to. Ljudi koje narod neće, imaju manje od 10 odsto moraju incidentom da postanu vidljivi. Najveću grešku su napravili ljudi iz SNS-a što su maloj fašističkoj grupi dozvolili da budu vidljivi - rekao je Vučić.



On je zaključio da su izazivači incidenta u Skupštini Srbije direktno odmagali Srbima u Crnoj Gori.



- Kada nam je potrebna ozbiljna reakcija, da pomognemo našem narodu ne kršeći uzuse međunarodnog javnog prava, što znači da pomažemo znanjem, pravom, diplomatskim putem, političkom, ali smislenom, svrsishodnom reakcijom, kod nas se uvek pojave budale koje reaguju kao i 2004. i 2008. godine. Tako će danas da urade sve da poboljšaju popularnost režima Mila Đukanovića, a da ne pomognu srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi - zaključio je Vučić.





(SRNA)